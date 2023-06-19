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Заработали на фиктивной мелиорации: в Могилевской области выявлена крупная махинация

В Могилевской области выявлена крупная махинация. В 2022 году области было выделено 6,5 млн рублей на проведение мелиорации для нужд сельского хозяйства. Средства перечислялись управляющей компании одного из холдингов. Под конец года руководство региональных подразделений отчиталось об успешной реализации проекта. Однако часть из филиалов к проведению работ даже не приступала, а некоторые выполнили их не в полном объеме и некачественно.

Правоохранителями установлено фиктивное освоение выделенных государством денег, в результате чего причинен вред на общую сумму свыше 430 тыс. рублей.
Дмитрий Щедраков, начальник УБЭП УВД Могилевского облисполкома

В итоге следователями и прокуратурой в отношении руководителей региональных подразделений организации возбуждено 8 уголовных дел. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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