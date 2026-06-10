"Зарничка": под Брестом юные патриоты сдают главный экзамен на мужество

Школа мужества для самых юных патриотов. На полигоне под Брестом проходит финал военно-патриотической игры для младших школьников "Зарничка". За победу борются 7 команд со всей Беларуси. В программе обустройство палаточного лагеря, строевой конкурс, интеллектуальная викторина, полоса препятствий, военно-тактическая игра лазертаг и мастер-классы.

Светлана Павленина, председатель Центрального совета Белорусской Республиканской пионерской организации:

"Для ребят были придуманы сложные испытания, военные испытания. Начиналось все со строевой подготовки. Были командный зачет и одиночная строевая подготовка. Каждый отряд представляет определенный род войск, что говорит о том, что ребята изучали историю своего отряда. Ребят ждут гать, топь, полоса препятствий. Далее у них будет лазертаг, соревнование по лазертагу. И, конечно же, в конце ребята получат заветный приз. Это, конечно, кубок чемпиона-победителя".

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"Зарничка", "Зарница" и "Орленок"