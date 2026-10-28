Зарплата, материалы, оборудование: из чего складывается цена белорусской книги

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Цена белорусской книги определяется несколькими факторами. Основная составляющая - заработная плата, которая занимает 30-40 % себестоимости. Полиграфическое производство остается трудоемким, а требования к учебникам высоки: срок службы 5-6 лет при ежедневном использовании.

Импортные материалы - краски, закрепители, растворители - занимают меньшую долю, а белорусское сырье составляет 50-60 %. Оборудование преимущественно импортное, но санкции стимулировали поиск новых поставщиков - китайские машины высокого уровня. О том, как формируется цена и почему книги госзаказа доступны, смотрите в "Экономической среде".

Полиграфическое производство трудоемкое. Зарплата полиграфиста в среднем по стране составляет от 4 тыс. белорусских рублей. "Основная составляющая в книге белорусского производства - зарплата. Это 30-40 % себестоимости. Очень многое зависит от тиража. В книге есть процессы ручного труда, от которых мы никуда не уйдем. И если мы сегодня говорим о требованиях, они у нас в стране довольно-таки высокие. Срок службы учебника 5-6 лет при ежедневном использовании. Поэтому все, что касается бумаги и декорирования, тоже влияет на цену", - пояснил первый заместитель министра информации Денис Езерский.

Импортная составляющая - это краски, закрепители и растворители, которые в Беларуси не производятся. Часть бумаги также закупается за рубежом, так как заказчик имеет возможность выбрать материал и может заказать импортный. "Однако при производстве белорусское сырье преобладает - 50-60 %. Но оборудование все импортное, санкции затрудняют приобретение комплектующих и ремонт. Однако наши предприятия достойно справляются. Более того, мы начали смотреть на новые рынки - китайцы шагнули очень серьезно вперед, их машины сегодня высокого уровня, опережают даже европейские аналоги", - отметил Денис Езерский.

Книги госзаказа должны быть доступными. Рентабельность по ним строго контролируется и должна составлять не более 5 %.

Цена книги - это баланс между достойной зарплатой специалистов, качественными материалами и доступностью для читателя. Импортозамещение и новые поставщики оборудования позволяют отрасли справляться с санкциями. А госзаказ остается социально ориентированным, с минимальной наценкой.