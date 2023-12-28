Зарплаты педработников в Беларуси вырастут с 1 января

Зарплата всем категориям педагогических работников повышается в Беларуси с 1 января. Это предусмотрено постановлением №372 от 20 декабря 2023 года "Об изменении постановления Министерства образования Республики Беларусь от 3 июня 2019 года №71", которое вступает в силу с 1 января 2024 года, пишет БЕЛТА.

Программой деятельности правительства Беларуси на период до 2025 года предусмотрено последовательное повышение размера оплаты труда педагогических работников. Министерство образования принимает меры по реализации мероприятий программы.

С 1 января 2024 года повышается зарплата всем категориям педагогических работников, в том числе руководителям из числа педработников, учителям детских школ искусств, учителям-дефектологам, воспитателям групп продленного дня и другим категориям педработников на 15% от оклада, учителям учреждений общего среднего и специального образования - на 22% от оклада.

Продолжается начатая в 2023 году работа по повышению заработной платы руководителям и специалистам из числа профессорско-преподавательского состава. Их зарплата с 1 января 2024 года вырастет на 5% от оклада.

Кроме того, установлена доплата за сложность выполняемой работы. Ее размер для воспитателей, воспитателей дошкольного образования, осуществляющих персональное сопровождение обучающихся с расстройствами аутистического спектра, составит 30% от базовой ставки.