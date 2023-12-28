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Зарплаты педработников в Беларуси вырастут с 1 января
Зарплата всем категориям педагогических работников повышается в Беларуси с 1 января. Это предусмотрено постановлением №372 от 20 декабря 2023 года "Об изменении постановления Министерства образования Республики Беларусь от 3 июня 2019 года №71", которое вступает в силу с 1 января 2024 года, пишет БЕЛТА.
Программой деятельности правительства Беларуси на период до 2025 года предусмотрено последовательное повышение размера оплаты труда педагогических работников. Министерство образования принимает меры по реализации мероприятий программы.
С 1 января 2024 года повышается зарплата всем категориям педагогических работников, в том числе руководителям из числа педработников, учителям детских школ искусств, учителям-дефектологам, воспитателям групп продленного дня и другим категориям педработников на 15% от оклада, учителям учреждений общего среднего и специального образования - на 22% от оклада.
Продолжается начатая в 2023 году работа по повышению заработной платы руководителям и специалистам из числа профессорско-преподавательского состава. Их зарплата с 1 января 2024 года вырастет на 5% от оклада.
Кроме того, установлена доплата за сложность выполняемой работы. Ее размер для воспитателей, воспитателей дошкольного образования, осуществляющих персональное сопровождение обучающихся с расстройствами аутистического спектра, составит 30% от базовой ставки.
Доплата за сложность выполняемой работы помощникам воспитателя при оказании помощи в сопровождении обучающихся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата с выраженными нарушениями передвижения, незрячим учащимся, а также учащихся с нарушениями речи, с трудностями в обучении, имеющих нарушения поведения, составит 20% от базовой ставки.
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