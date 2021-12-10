3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Зарплата работников здравоохранения Беларуси за год выросла почти на 16 %
Зарплата работников здравоохранения за год выросла почти на 16 %. У врачей в январе - октябре она составила почти 2 200 рублей, у специалистов со средним медицинским образованием - почти 1 400. Добавим, в здравоохранении в стране отмечен самый высокий рост заработной платы среди всех отраслей экономики, что объясняется ежемесячными надбавками за работу в условиях, связанных с инфекциями согласно 131-му указу.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все