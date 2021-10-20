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Зарплата в конвертах уменьшает пенсию и социальные выплаты работников
30 преступлений по фактам выплат зарплат в конвертахвыявили c начала года сотрудники госконтроля. Об этом накануне заявили представители финансовой милиции во время пресс-конференции о проблемах серых выплат.
Как отметили в ведомстве, более чем 800 работников попали под сокращенную схему, а ущерб казне составил больше 7 миллионов рублей. Кроме налоговых махинаций, такая оплата уменьшает пенсию и социальные выплаты работников. Ситуация на особом контроле ДФР и налоговой. С июня 2021 года введена уголовная ответственность за умышленное действие по уклонению от налога и уплаты страховых взносов.
Почему оплата труда в конвертах не выгодна для работников? И чем опасна для нанимателя, расскажем сегодня в "Панораме".
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