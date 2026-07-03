Зарплаты увеличились в 13 раз, пенсии - в 16: как изменилась жизнь белорусов за более чем 30 лет

Беларусь сегодня - это не только страна, которая может предложить зарубежным партнерам технологии и компетенции, это государство, сделавшее за 30 лет колоссальный рывок в развитии с акцентом на качество жизни.

Лучше всего это отражают конкретные показатели, а именно зарплаты и пенсии. Зарплаты выросли более чем в 13 раз, пенсии - почти в 16 раз. А уровень малообеспеченности населения, наоборот, значительно снизился. Если в 1994 году он превышал 38 %, то сейчас это значение стоит на отметке меньше 3,5 %.

Что еще крайне важно для каждого белоруса - своя крыша над головой. Когда-то это было настоящей проблемой. В 1990-х уровень обеспечения жильем составлял менее 20 кв. м на человека. Сегодня на каждого жителя приходится более 30 "квадратов".

И еще один показатель, свидетельствующий об уровне жизни белорусов - наличие автомобиля в семье. В 1990-х на 1 тыс. человек приходилось всего 83 машины, сегодня более 350, а это значит, что автомобиль перестал быть роскошью, теперь это средство передвижения.

Все это свидетельствует о том, что в приоритете государственной политики Беларуси люди. Государство делает все, чтобы в каждом уголке страны улучшались условия для создания семьи и рождения детей, для труда и отдыха, для достижения желанных высот в науке, творчестве, культуре и спорте.

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