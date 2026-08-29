Зарплаты в Беларуси: где платят больше и почему

Краткий пересказ от ИИ

Согласитесь, деньги - это всегда интересно. Особенно чужие. Всегда есть вопрос, а сколько у соседа? А почему у меня не столько?

Где в Беларуси можно заработать побольше? Сколько кто получает. Куда идти устраиваться или без шансов?

План А: работать так, чтобы на жизнь хватало, если не хватает, план Б: больше работать или менять работу. Это же классика. Человек всегда ищет, где лучше. С другой стороны, и на своем рабочем месте, имея не всегда идеальные исходные, картину вполне можно исправить.

Поговорим о зарплатах. Понятно, зависит она от региона, от отрасли, в которой работаешь, от того, сколько работаешь? Стаж значение тоже имеет.

Ира из Баранович всю жизнь студентам писала дипломы. Потом уехала из страны, спустя 4 года вернулась. И задается вопросом: где искать работу? Хочет 3 тыс. белорусских.

Разные комментарии под сообщением, но есть и вполне логичные:

quote Вы не с того начали. Сколько вам лет? Какая специализация, что вообще умеете? Какие языки знаете, умеете ли переводить? Сколько готовы работать? Называть без этого направления глупо. Есть хорошие зарплаты, есть не очень. Многие переучиваются.

quote Научить должна была мама и вы сами. Если есть специальность, с которой за 3000, то и будете столько получать. Удачи вам!

Что касается переподготовки или переобучения, есть возможность сделать это за бюджетные деньги. Или вот другой пример. Начитавшись и насмотревшись подобного в соцсетях, гостья нашей страны от слов переходит к действиям. И рассказывает, что промониторила предложения от белпредприятий.

Высокие показатели зарплат у работников крупных предприятий

На статистику Островецкого района влияет Белорусская АЭС. В Новополоцке и Мозырском районе высокие заработки поддерживает нефтепереработка, а в Речицком - добыча углеводородов. У Жодино свой локомотив – машиностроение и БЕЛАЗ, у Светлогорского района - целлюлозно-бумажная промышленность.

Наталья Десятникова, замначальника главного управления Национального статистического комитета Беларуси: "Реальные располагаемые денежные доходы населения - это денежные доходы за вычетом налогов, сборов, износов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. В I полугодии 2026 года показатель составил 108 % к уровню I полугодия прошлого года. В структуре денежных доходов населения на оплату труда, как и прежде, приходится 2/3 от общего объема денежных доходов или 66,4 %".

Самые высокие средние зарплаты были у работников пассажирского воздушного транспорта

Самолет авиакомпании Белавиа

В июле работники IT в среднем зарабатывали 6413 рублей. А самые высокие средние зарплаты были у работников пассажирского воздушного транспорта - почти 10,5 тыс. рублей. Но тут все понятно, ответственность какая. Квалифицированные летные специалисты ценятся во всем мире. Чтобы удерживать персонал, ему нужно платить больше. В тройке лидеров по уровню зарплат - финансисты и специалисты сферы страхования.

Самая высокая средняя заработная плата зафиксирована в Минске и Минской области

Данные Белстата: доходы белорусов растут. Номинальная начисленная средняя заработная плата в стране в июле составила 3172 рубля. Данные озвучили в Белстате. Самая высокая средняя заработная плата зафиксирована в Минске и Минской области.

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Минск - столица, это деловой центр нашей страны. Здесь сосредоточены все административные ресурсы, здесь сосредоточено управление, здесь топ-менеджеры, здесь финансы, здесь страховые компании, здесь IT-сектор, который оказывает влияние. Вот экономика города Минска оказывает влияние на уровень заработной платы".

С 1 сентября повышается базовая ставка, от которой зависит зарплата работников бюджетной сферы. Она составит 300 рублей. Это уже второе повышение базовой ставки за год. При этом всем нам нужно помнить, что зарплату нужно заработать. Уравниловки в теме оплаты труда не будет, в основе эффективность плюс результат.