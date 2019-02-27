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Зарплаты бюджетникам планируют повысить дважды: в мае и сентябре

А по итогу 2019-го необходимо обеспечить оплату труда в бюджетном секторе не ниже 80% от средней зарплаты по стране. Об этом сегодня заявил министр финансов. Совершенствование региональной социально-экономической политики обсудили на заседании Совета Республики и Академии управления при Президенте. Особое внимание - вопросам занятости, созданию современных производств и развитию предпринимательства. Председатель Совета Республики выразил обеспокоенность низкой инновационной активностью предприятий реального сектора.

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Актуальным вопросом остается выделение земли под строительство жилья, кредитов молодым семьям с детьми, а также территорий под объекты сферы услуг и производства. По мнению Михаила Мясниковича, необходимо более тщательно заняться развитием городов-спутников.
На повестке дня и вопросы интеграционные.
Решения о дальнейшем строительстве Союзного государства нужно принимать согласованно,- отметил Михаил Мясникович.

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