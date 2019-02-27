Зарплаты бюджетникам планируют повысить дважды: в мае и сентябре

А по итогу 2019-го необходимо обеспечить оплату труда в бюджетном секторе не ниже 80% от средней зарплаты по стране. Об этом сегодня заявил министр финансов. Совершенствование региональной социально-экономической политики обсудили на заседании Совета Республики и Академии управления при Президенте. Особое внимание - вопросам занятости, созданию современных производств и развитию предпринимательства. Председатель Совета Республики выразил обеспокоенность низкой инновационной активностью предприятий реального сектора.