Зарплаты и надбавки работникам здравоохранения, образования и культуры повышаются с 1 января в Беларуси

У молодых специалистов и лиц, категорированных, со стажем, безусловно, зарплаты будут разные, но мы - Минздрав совместно с профсоюзом - будем анализировать все учреждения. И [будем выяснять причины], если у специалистов зарплата будет ниже средней по стране, ниже 2300: может, премию вовремя не заплатили, не дали категорию или нет подработки.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси