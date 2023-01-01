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Зарплаты и надбавки работникам здравоохранения, образования и культуры повышаются с 1 января в Беларуси

В стране увеличиваются стимулирующие надбавки для медиков (вместо отменяемых базовых выплат). Постановление Минздрава вступило в силу 1 января. Надбавка врачам-специалистам поднимется на 55%, средним медработникам - наполовину. На столько же увеличена выплата за особенности профессиональной деятельности в здравоохранении (инженерам, физикам, химикам, инструкторам-методистам физической реабилитации, фармацевтическим работникам). В целом в бюджетных организациях (в зависимости от разряда) повышение составляет от 60 до 90%. Вырастет зарплата и у руководителей стажировки в размере 5-процентной базовой ставки за каждый день стажировки.

У молодых специалистов и лиц, категорированных, со стажем, безусловно, зарплаты будут разные, но мы - Минздрав совместно с профсоюзом - будем анализировать все учреждения. И [будем выяснять причины], если у специалистов зарплата будет ниже средней по стране, ниже 2300: может, премию вовремя не заплатили, не дали категорию или нет подработки.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси

Также с 1 января увеличен размер выплат профессорско-преподавательскому составу за лечебно-диагностическую работу. Размер этой надбавки рассчитывается в процентах от оклада врача-специалиста соответствующей специальности и квалификации.

Поднимут зарплату с 1 января и педагогам

Для работников учреждений образования: учителей, преподавателей, мастеров производственного обучения повышение составит 6% от оклада, для профессорско-преподавательского состава - 15%. Повысится зарплата также у методистов и руководителей структурных подразделений, обособленных подразделений, которые занимаются научно-методическим обеспечением образования. Размер повышения на республиканском уровне составит 30% от оклада.

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