ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Зарплаты, кадровый голод и импортозамещение обсудят в "Вопросе номер один"

Медицина, здравоохранение - хребет любого государства, а тем более государства со ставкой на социальную политику. Оснащение не только крупных, но и региональных клиник, модернизация, зарплаты, кадровый голод и успехи в импортозамещении.

Эти и другие актуальные темы поднимет проект Агентства теленовостей "Вопрос номер один". Спикер - министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. 10 декабря вечером на телеканале "Беларусь 1".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все