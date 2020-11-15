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Зарплаты соцработников вырастут с 1 января
Социальным работникам с1 января увеличат зарплаты. Это предусмотрено постановлением Минтруда воисполнение поручения главы государства о повышении оплаты труданизкооплачиваемых категорий работников. Данная мера затронет более 34 тысяччеловек. В основном это сотрудники домов-интернатов и территориальных центровсоциального обслуживания населения. Надбавка составит от 8% до 12% оклада илиот 35 до 130 рублей.
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