Зарплаты соцработников вырастут с 1 января

Социальным работникам с1 января увеличат зарплаты. Это предусмотрено постановлением Минтруда воисполнение поручения главы государства о повышении оплаты труданизкооплачиваемых категорий работников. Данная мера затронет более 34 тысяччеловек. В основном это сотрудники домов-интернатов и территориальных центровсоциального обслуживания населения. Надбавка составит от 8% до 12% оклада илиот 35 до 130 рублей.