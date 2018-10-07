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Зарплаты учителей продолжат свой рост
Прозвучал и еще один вопрос, ответ на который получился действительно личным и откровенным. Вопрос о людях, без которых не состоялись бы ни Вооруженные Силы, ни любая другая сфера жизни государства и общества. Как сегодня, в День учителя, и нам не вспомнить о педагогах, на которых лежит груз ответственности за воспитание подрастающего поколения и за наше с вами будущее.
Кстати, в канун профессионального праздника хорошими новостями поделился министр образования Беларуси. Зарплаты учителей продолжат свой рост. Еще месяц назад по поручению Президента была повышена тарифная ставка для работников бюджетной сферы. Изменения вступили в силу с 1 сентября, значит как раз сейчас, в октябре и будут произведены эти выплаты. Некоторым категориям работников зарплаты повысили до 100%. Звучит впечатляюще, особенно на фоне нового заявления руководителя министерства. В Совмин и Минтруда уже внесли предложения для проработки поэтапного повышения зарплаты работникам сферы образования вплоть до 2025 года.