Зарплаты учителей продолжат свой рост

Прозвучал и еще один вопрос, ответ на который получился действительно личным и откровенным. Вопрос о людях, без которых не состоялись бы ни Вооруженные Силы, ни любая другая сфера жизни государства и общества. Как сегодня, в День учителя, и нам не вспомнить о педагогах, на которых лежит груз ответственности за воспитание подрастающего поколения и за наше с вами будущее.