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Зарплаты, занятость, пенсионная система. Откровенные высказывания Президента на VIII Съезде профсоюзов
Федерация профсоюзов имеетособую роль в белорусском обществе
Как одна из основ гражданского общества ФПБ сегодня стоит на страже интересов работников и социальной справедливости. Об этом на VIII Съезде объединения заявил Александр Лукашенко. Кстати, в Минск прибыли полтысячи делегатов со всей страны, дабы обсудить самые разные и даже острые вопросы. Белорусский лидер риторику профсоюзов поддержал и развил. Среди тем - обновление Трудового кодекса - кстати, проект закона сейчас в разработке, вопросы охраны труда и заработных плат. На последнем Глава государства остановился подробнее.
Белорусский народ выбрал путь социального диалога - еще один важный тезис Президента. И профсоюзы как по-настоящему народная организация способны отстаивать права граждан. Отсюда и распоряжение Александра Лукашенко - подготовить указ о создании первичных организаций на частных предприятиях, это позволит работникам быть уверенными в завтрашнем дне. Откровенно высказался Глава государства и о других наболевших вопросах. А именно: пенсионная система требует серьезного ремонта. Президент призвал Федерацию профсоюзов продолжить активный мониторинг цен на самые необходимые продукты питания.
Более 500 делегатов приехало на съезд ФПБ
Немало предстоит сделать и на предприятиях. Проблемные производства надо спасать, а не банкротить! Многое из сказанного Президентом делегаты восприняли как прямое руководство к действию.
Президент вручил ФПБ Почетное государственное знамя Беларуси
После общения с делегатами Президент вручил Федерации профсоюзов Почетное государственное знамя нашей страны за особые достижения в социально-экономическом развитии, защите прав и интересов граждан Беларуси.
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