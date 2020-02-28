Зарплаты, занятость, пенсионная система. Откровенные высказывания Президента на VIII Съезде профсоюзов

Федерация профсоюзов имеетособую роль в белорусском обществе

Как одна из основ гражданского общества ФПБ сегодня стоит на страже интересов работников и социальной справедливости. Об этом на VIII Съезде объединения заявил Александр Лукашенко. Кстати, в Минск прибыли полтысячи делегатов со всей страны, дабы обсудить самые разные и даже острые вопросы. Белорусский лидер риторику профсоюзов поддержал и развил. Среди тем - обновление Трудового кодекса - кстати, проект закона сейчас в разработке, вопросы охраны труда и заработных плат. На последнем Глава государства остановился подробнее.

Белорусский народ выбрал путь социального диалога - еще один важный тезис Президента. И профсоюзы как по-настоящему народная организация способны отстаивать права граждан. Отсюда и распоряжение Александра Лукашенко - подготовить указ о создании первичных организаций на частных предприятиях, это позволит работникам быть уверенными в завтрашнем дне. Откровенно высказался Глава государства и о других наболевших вопросах. А именно: пенсионная система требует серьезного ремонта. Президент призвал Федерацию профсоюзов продолжить активный мониторинг цен на самые необходимые продукты питания.





Более 500 делегатов приехало на съезд ФПБ

Немало предстоит сделать и на предприятиях. Проблемные производства надо спасать, а не банкротить! Многое из сказанного Президентом делегаты восприняли как прямое руководство к действию.





Президент вручил ФПБ Почетное государственное знамя Беларуси