Зарубежные официальные лица направляют приветственные послания в адрес "Славянского базара в Витебске"

Витебск в эти дни принимает гостей со всего мира и готовится к открытию "Славянского базара". В адрес участников и организаторов форума официальные лица иностранных государств направляют приветственные слова. Так, наши китайские друзья и партнеры в лице провинции Цзянси в своем послании отмечают.

Приветственные послания в адрес "Славянского базара в Витебске"

Также поздравительное послание поступило из Сербии. Заместитель председателя правительства и министр культуры и информации выразила надежду на дальнейшее развитие сотрудничества со славянскими культурами. А также отметила тот факт, что Сербия имеет и своего представителя на нынешнем фестивале.