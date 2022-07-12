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Зарубежные официальные лица направляют приветственные послания в адрес "Славянского базара в Витебске"

Витебск в эти дни принимает гостей со всего мира и готовится к открытию "Славянского базара". В адрес участников и организаторов форума официальные лица иностранных государств направляют приветственные слова. Так, наши китайские друзья и партнеры в лице провинции Цзянси в своем послании отмечают.

Приветственные послания в адрес "Славянского базара в Витебске"

Также поздравительное послание поступило из Сербии. Заместитель председателя правительства и министр культуры и информации выразила надежду на дальнейшее развитие сотрудничества со славянскими культурами. А также отметила тот факт, что Сербия имеет и своего представителя на нынешнем фестивале.

Успехов, долгих лет и дальнейшего процветания в адрес фестиваля направили Армения, Таджикистан и Узбекистан.

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