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Зарубежные СМИ активно комментируют Послание Александра Лукашенко
Традиционно ежегодное Послание приковывает внимание за рубежом. Миллионы глаз за нами следят, как скажет Президент. И вот иностранные СМИ активно комментируют сегодняшнее выступление белорусского лидера.
Американский журнал Newsweek сообщает, что Президент Беларуси призвал Украину и Россию начать переговоры без предварительных условий. "Мы должны остановиться сейчас, пока не началась эскалация. Я рискну предложить прекращение боевых действий, объявление перемирия", - сказал Александр Лукашенко во время обращения к нации в пятницу, сообщает журнал.
Австралийская телесеть ABC информирует зрителей о том, что Президент Беларуси активизировал переговоры с Россией о размещении тактического ядерного оружия в его стране, поскольку существуют планы вторжения в Беларусь из соседней Польши. Господин Лукашенко сказал, что планы Москвы разместить ядерное оружие в Беларуси помогут защитить страну, которая, по его словам, находится под угрозой со стороны Запада, сообщает австралийский телеканал.
А канадская телесеть GlobalNews отмечает, что Кремль немедленно отреагировал на призыв лидера Беларуси (ближайшего союзника России) к немедленному прекращению огня без предварительных условий и к переговорам между Москвой и Киевом о прочном мирном урегулировании. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия приняла к сведению комментарии Александра Лукашенко и Президент Владимир Путин обсудит их с ним на следующей неделе.
Израильская Jerusalem Post также сообщает, что Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал к немедленному прекращению огня и началу переговоров между Украиной и Россией по прочному мирному урегулированию. Лукашенко предостерег Украину от ожидаемого контрнаступления, поскольку это сделает невозможными переговоры между Москвой и Киевом, сообщает газета.
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