Зарубежные СМИ активно комментируют Послание Александра Лукашенко

Традиционно ежегодное Послание приковывает внимание за рубежом. Миллионы глаз за нами следят, как скажет Президент. И вот иностранные СМИ активно комментируют сегодняшнее выступление белорусского лидера.

Американский журнал Newsweek сообщает, что Президент Беларуси призвал Украину и Россию начать переговоры без предварительных условий. "Мы должны остановиться сейчас, пока не началась эскалация. Я рискну предложить прекращение боевых действий, объявление перемирия", - сказал Александр Лукашенко во время обращения к нации в пятницу, сообщает журнал.

Австралийская телесеть ABC информирует зрителей о том, что Президент Беларуси активизировал переговоры с Россией о размещении тактического ядерного оружия в его стране, поскольку существуют планы вторжения в Беларусь из соседней Польши. Господин Лукашенко сказал, что планы Москвы разместить ядерное оружие в Беларуси помогут защитить страну, которая, по его словам, находится под угрозой со стороны Запада, сообщает австралийский телеканал.

А канадская телесеть GlobalNews отмечает, что Кремль немедленно отреагировал на призыв лидера Беларуси (ближайшего союзника России) к немедленному прекращению огня без предварительных условий и к переговорам между Москвой и Киевом о прочном мирном урегулировании. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия приняла к сведению комментарии Александра Лукашенко и Президент Владимир Путин обсудит их с ним на следующей неделе.