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Зарубежные туристы в восторге от посещения белорусской столицы
Самыми популярными туристическими местами в новогодние праздники в белорусской столице стали Верхний город, Троицкое предместье, также экскурсии по двум главным проспектам - Независимости и Победителей. Среди музеев, которые чаще всего посещают, - Великой Отечественной войны, Национальный художественный и Беларусь в миниатюре - "Страна мини". Напомним, Минск возглавил рейтинг самых популярных городов для зимних путешествий в СНГ среди туристов из России. В среднем длительность нахождения - от 3 до 5 дней.
Кроме Минска популярностью у туристов в зимние каникулы пользуются горнолыжные курорты "Логойск" и "Силичи".
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