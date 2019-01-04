Зарубежные туристы в восторге от посещения белорусской столицы

Самыми популярными туристическими местами в новогодние праздники в белорусской столице стали Верхний город, Троицкое предместье, также экскурсии по двум главным проспектам - Независимости и Победителей. Среди музеев, которые чаще всего посещают, - Великой Отечественной войны, Национальный художественный и Беларусь в миниатюре - "Страна мини". Напомним, Минск возглавил рейтинг самых популярных городов для зимних путешествий в СНГ среди туристов из России. В среднем длительность нахождения - от 3 до 5 дней.

