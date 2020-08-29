Зарубежными центрами из Польши и Чехии осуществляется сильнейшее давление и на депутатский корпус

Зарубежными центрами из Польши и Чехии через отдельных членов так называемого координационного совета, а также через ряд телеграм-каналов в настоящее время осуществляется сильнейшее давление и на депутатский корпус. С одной стороны, развивается кампания по отзыву депутатов. Хотя сами организаторы этих процессов осознают их бесперспективность. С другой стороны, депутатов призывают отказаться от своих полномочий под угрозой расправы над ними, их детьми, родными и близкими.По данным фактам Следственным комитетом возбуждены уголовные дела. Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.



Мы с вами стали свидетелями того, как тщательно разработанный западными спецслужбами план сокрытия финансирования организаторов массовых беспорядков в Беларуси был дезавуирован неуклюжими действиями политиков. В частности, еврокомиссар Оливер Вайгери заявил, что координационный совет будет распределять выделяемые Западом на развал Беларуси средства. Это заявление повергло в шок как активистов координационного совета, так и кураторов в спецслужбах. В координационном совете сразу же поспешили откреститься от этих грязных денег. Пример удивительного бескорыстия в настоящее время. Явный расчет на то, что белорусы поверят и этому фейку.



