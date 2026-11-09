"Зарубиться" по-взрослому: V чемпионат по колке дров среди работников СМИ прошел в Минском районе

Топор, бревна и командный дух: стали известны триумфаторы юбилейного чемпионата по колке дров среди СМИ. Отдохнуть на природе и напитаться настоящим белорусским духом журналистики смогли 37 команд из всех регионов страны.

Факт Уже второй год подряд пальма медиапервенства у телеканала "ВоенТВ".

Журналисты, режиссеры, инженеры сменили телекартинку на топоры и пилы. Пять суровых упражнений, бревна в 20 см, строгие судьи и финальный костер, пламя которого должно дотянуться до веревки.

Правила жесткие: полено шире 10 см у мужчин или 20 см у женщин - штрафные секунды. Побеждает не самый сильный, а самый точный. Работники Белтелерадиокомпании как всегда попали в самое сердце.

Здесь рубят не ради кубометров, а ради командного духа и единства. Пока судьи считали баллы, на поляне никто не скучал: мастер-классы от профессиональных дровосеков, музыкальные коллективы, белорусская кухня и горячий чай.

Вход был свободным, а число зрителей установило абсолютный рекорд за пять лет. Организаторы уже ищут новую площадку - вдоль береговой линии Вячи все просто не помещаются.

Сергей Ульдинович, министр лесного хозяйства Беларуси:

"Есть определенные линии, если участник задевает их топором, за это насчитываются штрафные баллы, если не расколол на необходимое количество частей - тоже, поэтому в совокупности эти все достижения, успехи за определенное время участника дают в протокол, на основании которого потом считается его результат в общем турнирном зачете".

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"В следующем году надо искать новую площадку, потому что уже вдоль не помещаемся. Есть уже желающие - я поговорил с коллегами из других телекомпаний, которые не представлены. Журфак БГУ хочет в следующем году поучаствовать, радиостанции, которые не заявлялись. Надо расширяться, есть какой-то азарт, соревновательный дух, потому что результаты достаточно впечатляющие, притом что это не спортсмены и не лесники".

Еще один сюрприз юбилейного турнира - появление маскота чемпионата. Им стал белорусский бобер с исконно белорусским инструментом в руках.

Есть у чемпионата и традиции. Например, любимые треки, традиционные артисты и, конечно, традиционные ведущие. Владимир Богдан в этом году ходил на все тренировки команды БТ и лично для себя определился с любимой номинацией.

Владимир Богдан, продюсер, телеведущий Белтелерадиокомпании:

"На тренировке я старался быть вместе с ребятами. Я проверил и прошел практически все упражнения просто для того, чтобы прочувствовать это на себе. И во время чемпионата искренне, приложив все усилия, пожелал удачи команде Белтелерадиокомпании".

V юбилейный турнир завершен, но оставил участникам заряд энергии на весь предстоящий сезон. Журналисты после награждения снова отправились рубить словом: в теле- и радиоэфирах, на страницах газет и журналов, в интернете.