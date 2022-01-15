Зась: Миротворцы ОДКБ ехали в Казахстан не воевать, а устанавливать мир и стабильность

"Действительно, с самых первых дней вокруг этого события было много фейков, всяких лживых измышлений. Я уверен, что все наши миротворцы, отправляясь в Казахстан, четко понимали, что они едут в дружественную страну, что они едут не воевать, а устанавливать мир и стабильность в этой стране, - сказал Станислав Зась. - Наверное, каждое мероприятие такого характера имеет и противников, и сторонников. Нам всем важнее другое - чтобы это оценил народ Казахстана - той страны, которой помогали. И такие оценки мы уже получили. Поэтому не будем принимать во внимание все эти лживые измышления, фейки, а будем все-таки ориентироваться на то мнение, которое высказано от имени Казахстана".