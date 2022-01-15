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Зась: Миротворцы ОДКБ ехали в Казахстан не воевать, а устанавливать мир и стабильность
Миротворцы ОДКБ ехали в Казахстан не воевать, а устанавливать мир и стабильность. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщает БелТА.
"Действительно, с самых первых дней вокруг этого события было много фейков, всяких лживых измышлений. Я уверен, что все наши миротворцы, отправляясь в Казахстан, четко понимали, что они едут в дружественную страну, что они едут не воевать, а устанавливать мир и стабильность в этой стране, - сказал Станислав Зась. - Наверное, каждое мероприятие такого характера имеет и противников, и сторонников. Нам всем важнее другое - чтобы это оценил народ Казахстана - той страны, которой помогали. И такие оценки мы уже получили. Поэтому не будем принимать во внимание все эти лживые измышления, фейки, а будем все-таки ориентироваться на то мнение, которое высказано от имени Казахстана".
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Генсекретарь ОДКБ подчеркнул - в адрес миротворцев от народа Казахстана поступали только положительные оценки. "На всем протяжении этой миссии не было ни одного конфликта между миротворцами и местными жителями. С пониманием все относились, помогали. Конечно, большая помощь было оказана Казахстаном в размещении, решении бытовых вопросов. Поэтому отношение было хорошее к этой миссии. И президент Казахстана тоже высказал свою оценку. Более того, он меня просил передать миротворцам, нашим солдатам просто человеческое спасибо от президента, народа Казахстана за честно выполненный долг. Я, конечно, с удовольствием это сделал", - дополнил Станислав Зась.
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