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Зась обсудил с секретарем Совбеза Армении возможные меры ОДКБ
Руководитель миссии ОДКБ, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась 21 сентября встретился в Ереване с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.
Собеседники обсудили обстановку в регионе и возможные дальнейшие меры ОДКБ в сложившейся ситуации, пишет sb.by со ссылкой наофициальный сайтОрганизации Договора о коллективной безопасности.
Миссия ОДКБ прибыла в Армению в соответствии с решением внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ 13 сентября.
"На миссию возлагаются задачи по оценке сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств - членов ОДКБ о ситуации в регионе и выработки предложений по деэскалации возникшей напряженности в отдельных районах на границе Армении с Азербайджаном. В ходе работы миссии запланированы мероприятия по изучению и мониторингу текущей обстановки в приграничных районах, а также проведение встреч с высшим политическим и военным руководством Республики Армения", -говорится в сообщении пресс-службы ОДКБ.
Фото:ОДКБ
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