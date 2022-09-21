Зась обсудил с секретарем Совбеза Армении возможные меры ОДКБ

Руководитель миссии ОДКБ, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась 21 сентября встретился в Ереване с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.



Собеседники обсудили обстановку в регионе и возможные дальнейшие меры ОДКБ в сложившейся ситуации, пишет sb.by со ссылкой наофициальный сайтОрганизации Договора о коллективной безопасности.



Миссия ОДКБ прибыла в Армению в соответствии с решением внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ 13 сентября.



"На миссию возлагаются задачи по оценке сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств - членов ОДКБ о ситуации в регионе и выработки предложений по деэскалации возникшей напряженности в отдельных районах на границе Армении с Азербайджаном. В ходе работы миссии запланированы мероприятия по изучению и мониторингу текущей обстановки в приграничных районах, а также проведение встреч с высшим политическим и военным руководством Республики Армения", -говорится в сообщении пресс-службы ОДКБ.



Фото:ОДКБ

