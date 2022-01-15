Зась: Ситуация в Казахстане выправляется, перелом уже наступил

Ситуация в Казахстане выправляется, перелом уже наступил. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщает БелТА.

"Говорить о том, что сейчас обстановка нормализовалось, наверное, это будет не совсем правильно. Только в пяти регионах Казахстана отменено чрезвычайное положение, в остальных оно действует. Но вместе с тем ситуация выправляется, перелом уже наступил. И можно говорить о том, что страна возвращается к нормальной жизни", - сказал Станислав Зась.

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Вместе с тем, по его словам, у правоохранительных органов и спецслужб Казахстана еще много работы впереди.

"Но это уже другая задача. В принципе там уже не стреляют и таких беспрецедентных событий, как были в последние дни, уже нет"