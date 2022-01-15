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Зась: Ввод миротворцев в Казахстан отрезвил некоторые "горячие головы"
Ввод миротворцев в Казахстан отрезвил некоторые "горячие головы". Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщает БелТА.
"Наверное, не только в наших странах, но и во всем мире оценили оперативность, слаженность, эффективность наших действий, уровень подготовки всех, кто участвовал в этой миротворческой операции. И это произвело положительный эффект и заслужило одобрение. И, самое важное, был положительный результат этих действий. Сам приход миротворцев в Казахстан отрезвил некоторые "горячие головы", может быть, сорвал какие-то замыслы, планы. Это оценка тех людей, кто работает в Казахстане. Поэтому прибытие миротворцев способствовало перелому этой ситуации и стабилизации положения", - сказал Станислав Зась.
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По его словам, нет сомнений в законности действий миротворцев ОДКБ в Казахстане. "Мы уверены в одном - само обращение президента Казахстана абсолютно соответствовало тем полномочиям, которые предоставлены ему в этой стране, и было адекватно той ситуации, которая складывалась в государстве. И действия наших миротворцев тоже соответствовали тем правовым документам, правовому полю, которое создано в нашей организации. Поэтому никаких сомнений в законности их действий, в законности самого обращения нет. Те, кто желают добра Казахстану, должны приветствовать любые шаги, которые идут на пользу этой стране, тем более, в такой сложной ситуации", - добавил генсекретарь ОДКБ.
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