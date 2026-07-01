Заседание Координационного совета по ЧС стран ОДКБ прошло в Санкт-Петербурге

Системы защиты населения и территорий важно непрерывно совершенствовать и адаптировать под возникающие риски, заявил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси на заседании Координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ в Санкт-Петербурге.

В мероприятии принимают участие главы спасательных ведомств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и руководство Секретариата альянса. На повестке дня обсуждение широкого круга вопросов, в числе которых организация совместных мероприятий, проведение специальных спасательных учений "Скала-2026", а также проработка создания центра гуманитарного реагирования ОДКБ.

"Все наши страны подвержены различного рода чрезвычайным ситуациям. Они отличаются по географическому происхождению, природному и, конечно же, по экономической составляющей. Для нас всех очень важно делиться опытом. Мы для себя видим, во-первых, планирование работы наших ведомств в рамках проведения различных учений, которые разыгрывают те или иные сценарии развития чрезвычайных ситуаций, будь то в Беларуси, России, Казахстане, Таджикистане или же Кыргызстане", - отметил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.

Помимо пленарных обсуждений, в программу включена практическая часть. Одна из них - межведомственные учения на питерском стадионе "Газпром Арена", где специалисты отработали сложные сценарии спасательных операций с эвакуацией большого количества людей и разбором завалов.