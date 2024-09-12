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Заседание Совета Безопасности ООН по поводу взрывов пейджеров в Ливане пройдет 20 сентября

Заседание Совета Безопасности ООН по поводу взрывов пейджеров в Ливане пройдет 20 сентября

Совет Безопасности ООН проведет заседание в пятницу, 20 сентября, в связи со взрывами пейджеров в Ливане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе

"Заседание Совета Безопасности ООН по поводу взрывов пейджеров в Ливане. Просьба о встрече поступила от Алжира", - подчеркнул собеседник агентства.

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