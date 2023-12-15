Заседание Информсовета СНГ прошло в Минске

В ТАСС с будущего года начнет работать очень серьезная система информационной безопасности. Мы готовы поделиться с коллегами своими рецептами и даже своими тоническими разработками, потому что мы должны быть вместе. Цели и задачи у нас абсолютно одинаковые. Мы должны друг друга защищать, мы должны уметь друг друга защищать, но при этом при всем не идти в шлейфе информационной повестки, которую нам навязывают западные конгломераты, а заставлять их идти в своем шлейфе.

Андрей Кондрашов, гендиректор ТАСС (Россия)