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Заседание Информсовета СНГ прошло в Минске

На журналистах лежит большая ответственность, чтобы сохранить связи между странами СНГ. Таким мнением поделилась генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович во время тридцатого заседания Совета руководителей государственных информагентств стран Содружества. Спикер отметила: брошены огромные силы и средства, чтобы разрушить СНГ и те связи, которые между нашими странами сложились за долгие годы. Современные реалии таковы, что атаки на структуры информагентств СНГ происходят ежедневно, и только вместе можно выстоять в этой информационной войне.

Вы прекрасно видите, какое количество фейков, какое количество дезинформации вваливается, какое количество людей над этим работает, какое количество денег вливается. Мы должны быть вместе, мы должны аккуратно относиться к повестке друг друга, мы должны поддерживать друг друга, мы должны искать интеграционные моменты, мы должны искать информационные поводы, больше рассказывать друг о друге.
Ирина Акулович, гендиректор БЕЛТА
Когда мы допустили эту вольницу с разгулом демократии, когда каждый мог в телеграм-каналах говорить все, что ему вздумается, и на 99,9% это была неправда, диву давался, откуда люди черпали эту информацию, чтобы рассказать абсолютную неправду нашему народу. Во многом это повлияло на настроение людей.
Леонид Анфимов, первый заместитель генерального секретаря СНГ
В ТАСС с будущего года начнет работать очень серьезная система информационной безопасности. Мы готовы поделиться с коллегами своими рецептами и даже своими тоническими разработками, потому что мы должны быть вместе. Цели и задачи у нас абсолютно одинаковые. Мы должны друг друга защищать, мы должны уметь друг друга защищать, но при этом при всем не идти в шлейфе информационной повестки, которую нам навязывают западные конгломераты, а заставлять их идти в своем шлейфе.
Андрей Кондрашов, гендиректор ТАСС (Россия)

На следующей неделе БЕЛТА отметит 105-летний юбилей. Главное информагентство страны - источник оперативной и проверенной информации. БЕЛТА цитируют во многих страна мира. Статьи доступны на английском, немецком, испанском, китайском и польском языках.

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