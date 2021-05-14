Заседание Конституционной комиссии о функциях и полномочиях парламента - Национального собрания Беларуси

В Беларуси предлагается ограничить законодательную функцию Президента в части издания декретов в целях более полной реализации парламентом законодательной функции. Сегодня проходит четвертое заседание Конституционной комиссии. Рассматриваются предложения по изменению конституционных положений о функциях и полномочиях парламента - Национального собрания Беларуси. Среди предложений и возрастной ценз, и число парламентариев. Все подробности у нашего корреспондента Виолетты Соколович.

Слышать друг друга важно и в вопросах внутренней повестки. Четвертое заседание Конституционной комиссии. Сегодня представители говорили о полномочиях парламента.

Всего в составе комиссии 36 человек. Это представители госорганов, общественных объединений, Академии наук, экономисты, юристы. Уже подготовлены изменения по разделам, где идет речь об основных правах и свободах, об избирательной системе, а также блок предложений о возможном перераспределении полномочий между Президентом и правительством.

И замечу, что накануне руководители Конституционной комиссии инициировали встречу с Президентом. Так сказать, сверить часы и, возможно, оценить промежуточные итоги работы авторитетной команды. Глава государства неоднократно подчеркивал: деятельность комиссии должна быть максимально открытой для людей. Предложения по изменению Основного закона должны пройти всенародное обсуждение.

Масштабная аналитическая работа, в которой задействована вся страна. А комиссия аккумулирует все, чтобы внести выработанные предложения по изменению Основного закона Президенту до 1 августа. Проект новой Конституции до референдума пройдет широкое общественное обсуждение на разных уровнях.