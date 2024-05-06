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Заседание первой сессии Совета Республики восьмого созыва состоялось в Минске, какие законопроекты сенаторы одобрили

Заседание первой сессии Совета Республики восьмого созыва состоялось в Минске. На повестке 9 проектов закона о ратификации соглашений с зарубежными странами. Также сенаторы сегодня одобрили законопроект "О приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе". Это не означает выход Беларуси из него и прекращение осуществления в вооруженных силах внутренних процедур, связанных с его выполнением.

Наша страна в полном объеме выполняет обязательства по договору, неукоснительно придерживается установленных предельных уровней для наличия вооружений, военной техники. Проект закона подготовлен в целях обеспечения национальных интересов Беларуси и в качестве ответной меры на решение стран - членов НАТО о приостановлении действия ДОВСЕ.

Кроме этого, сегодня сенаторы одобрили законопроекты о ратификации сотрудничества в области безопасности и противодействия терроризму между правительствами Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов. В целом спектр вопросов широк - от взаимного признания и обмена водительских удостоверений до защиты инвестиций.

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