Заседание по делу надругательства над госсимволами проходит в Гродно

В Гродно началось судебное заседание по делу надругательства двух девушек над госсимволами, пишет БЕЛТА.



Обвиняемые - ранее не судимые жительницы Гродно, обе 2001 года рождения. Согласно материалам уголовного дела, в апреле 2024 года девушки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, используя черенок от швабры с намотанной на него бумагой и зажигалку, подожгли государственный флаг, размещенный на здании организации по ул. Социалистической в областном центре.



В начале заседания обе девушки признали свою вину полностью. Начался допрос фигуранток.



Девушки обвиняются по статье 370 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Надругательство над государственными символами наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.



Рассматривает уголовное дело суд Ленинского района Гродно в выездном заседании на базе юридического факультета ГрГУ им. Я. Купалы.