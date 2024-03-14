Заседание Синода Белорусской православной церкви - говорили о христианских ценностях и межконфессиональном мире

Фундаментальный разговор 14 марта состоялся под сводами Минского епархиального управления. Александр Лукашенко принял участие в заседании Синода Белорусской православной церкви. Это высший орган управления БПЦ, возглавляемый Патриаршим Экзархом всея Беларуси. На такие собрания всегда выносят и там же решают наиболее актуальные вопросы, касающиеся христианской жизни и ее влияния на жизнь светскую. И в новое время задача Белорусской православной церкви - сделать все, чтобы суверенная Беларусь сохраняла духовную опору как оплот монолита нации. Подробности в сюжете Илоны Красутской.

В мире и согласии в Беларуси живут представители более двух десятков конфессий. И любой человек может найти свою дорогу к храму. Практически в каждом населенном пункте есть небольшая церковь, молитвенный дом, часовня или община - такие объединяющие центры духовной силы. Самая многочисленная из конфессий в нашей стране - православная. Почти 2 тыс. приходов, 15 епархий, духовные учебные заведения, монастыри. И немаловажный момент, что все это при взаимодействии и поддержке государства.

Наш Президент всегда посещает храмы, общается с верующими, этот разговор зачастую очень откровенный. Сегодня как никогда церковь вовлечена во все процессы, которые происходят в обществе. И ее деятельность - в том числе следствие этих самых процессов.

На территории Минского епархиального управления есть небольшая церковь. Здесь же сохранилась библиотека почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси - Героя нашей страны митрополита Филарета. Александр Лукашенко называл владыку мерилом нравственности и совестью нации.

Он возглавлял Белорусскую православную церковь более 20 лет. Именно при участии митрополита в нашей стране началось возрождение духовной жизни. Открывались новые епархии, приходы, храмы и монастыри. Владыка на протяжении своей многолетней деятельности добился конструктивного диалога православия с другими традиционными конфессиями. Его очень любили прихожане и люди совсем далекие от церкви.

Увековечить память владыки было поручением нашего Президента. У Свято-Духова кафедрального собора пару лет назад был открыт памятник. Александр Лукашенко с особой теплотой относился к владыке, всегда поздравлял с днем рождения. Они часто встречались лично и букет белых роз, так любимый владыкой, был неотъемлемой частью. И сегодня в его кабинете такая же обстановка.

Межконфессиональный мир - главнейшее достижение Беларуси

Когда в других странах уничтожаются святыни, идет выбор в пользу каких-то конкретных религий, запрещается святое писание, в Беларуси самым главнейшим достижением стал межконфессиональный мир. Когда любой человек сам решает, какому богу и в каком храме молиться.

К сожалению, сегодня мировое православие переживает непростые времена. Мы это вынуждены признать. Невозможно без боли смотреть на религиозное противостояние в нашей братской Украине: захват храмов, уголовное преследование священников, борьба за главную святыню нашего православия - Киево-Печерскую лавру. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

"Трагедия разгорается и на Святой земле, которая имеет сакральное значение для всех мировых религий. К сожалению, мы видим попытки втянуть в этот конфликт как можно больше других стран и народов", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание: особенностью Беларуси является то, что центры управления традиционных конфессий расположены за пределами страны. "Как мы видим, сегодня ряд из них оказался в эпицентре вооруженных конфликтов", - заметил он.

"Все самые кровопролитные войны на земле начинались на почве религиозных разногласий. Эту карту и сегодня разыгрывают идеологи цветных революций и мятежей. В таких условиях важно сохранить равенство прав и диалог между представителями всех вероисповеданий", - заявил Президент.

Мы видим, что мир меняется и становится все более непредсказуемым. При этом все большее число ученых, аналитиков признает, что фокус решения проблем, стоящих перед человечеством, перемещается в духовную сферу. Современные конфликты между странами сопровождаются войнами, направленными на изменение отношений человека к своему государству, обществу, традиционным ценностям. Эти процессы набирают все большую силу и, к сожалению, во многом достигают своих целей. И мы можем видеть это на примере наших ближайших соседей. Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси

Митрополит отметил, что все мы ощущаем, что живем в очень непростое и тревожное время и ситуация может усугубляться: "Осознавая это, мы будем прилагать все усилия со стороны церкви для укрепления духовного единства народа, сохранения межконфессионального мира в стране, нравственного благополучия и согласия в обществе".

В плане ценностей в мире сейчас идет тотальная подмена понятий. Под лозунгами, мол, другое время, все меняется и якобы это нормально. Идеи под видом так называемых модных трендов сегодня напрямую могут навредить стране и людям.

Сложный внешнеполитический контекст, к счастью, не отразился на традициях добрососедства и веротерпимости белорусов. Этноконфессиональные отношения в стране характеризуются устойчивостью и стабильностью. В то же время белорусское общество испытывает беспрецедентное давление на уровне идей и ценностей. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

"С одной стороны, это связано с небывалыми темпами развития технологий (я имею в виду прежде всего внедрение искусственного интеллекта, современные средства коммуникаций и прочее), - пояснил Александр Лукашенко. - С другой - нам навязывают заведомо деструктивные, разрушительные для общества и государства идеи вседозволенности, потребительства, бездетности, ЛГБТ и другие".

Общество не успевает вырабатывать общепринятые нормы поведения, человеку сложнее сделать правильный моральный выбор, заметил глава государства. "Многие ищут и не находят ответы на вечные вопросы: кто я, зачем я, каково вообще мое предназначение. К сожалению, все реже за этими ответами люди идут в церковь. Церковь ждет, что люди сами придут к богу. Но, мне кажется, это процесс встречный. И церковь должна сделать шаг навстречу простому человеку", - сказал Президент.

Этот разговор важен и в контексте геополитических процессов, и предстоящих политических событий внутри страны. Это совершенно четко: нам больше не нужны никакие потрясения. Для белорусов мир всегда был и остается главной ценностью.

Мы помним, как в 2020 году некоторые священники (к сожалению, и некоторые православные) занялись, мягко говоря, политикой. Скажу, что для этого в государстве есть специальные институты и подготовленные люди. Дело церкви - задавать нравственные христианские ориентиры. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Глава государства, обращаясь к участникам Синода, предложил сосредоточиться на следующих вопросах: все ли делается для того, чтобы чужие люди с недобрыми мыслями не ступили в белорусские храмы, не стали менять устои, диктовать, как жить.

"Как Президент и глава многоконфессионального государства, в котором Белорусской православной церкви отведена не главная, а особая роль, хотел бы услышать, чего не хватает церкви и что еще нужно сделать государству, где мы, возможно, упустили ситуацию", - сказал белорусский лидер.

Кому-то достаточно внутреннего монолога, другому - принципиально важна дорога в храм. В жизни даже не самого глубоко верующего человека хоть раз да наступал момент, когда хотелось обратиться за мудрым словом и поддержкой. И такая возможность в нашей стране есть. Сколько примеров, когда слово священнослужителя кардинально меняло чью-то жизнь.

Да, далеко не все воцерковленные и со святыми идеалами. Священнослужители сказали и о духовной пандемии общества, моментах, где семья не дорабатывает, как молодое поколение выбирает себе другие антипримеры для подражания. Вроде бы хватает специализированных проектов, воскресных школ, других духовных центров, но без людей с беспрекословным авторитетом и работы целой команды это просто здания.

Александр Лукашенко отметил, что он является сторонником образования, особенно церковного: "Оно очень сильное, я всегда поддерживал и буду это поддерживать, потому что там, кроме образования, еще и воспитание хорошее. Это то, чего не хватает в наших мирских школах. Главное, чтобы это было задействовано. Часто говорят: "Вот, надо храм". Но перед какими-то мероприятиями (на Рождество Христова или Пасху я постоянно бываю в храмах) мы перед этим мониторим ситуацию, но ведь немало храмов просто закрыты и в городах даже. Там нет этого паломничества, как было раньше. Я думаю о том, как сделать так, чтобы и люди, и мы шли в храмы. Вот это вопрос! Есть проблема, давайте ее прятать не будем, тут нам надо активизироваться".

Готова ли церковь сама меняться, не изменяя при этом духовным идеалам и ценностям? Проповеди в TikTok и другая работа под веяниями времени - это одно. Глобальная - оценивается только по нравственным ориентирам нашего общества и его ценностям.

Ситуация непростая. Нам с людьми надо разговаривать и доводить им все это. И мало того, и в душу заглянуть. А кроме церкви тут сложно кому-то будет сделать. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Подводя итог встрече, он поблагодарил членов Синода за состоявшийся разговор и отметил, что в числе поднятых вопросов не видит каких-то непреодолимых проблем. "Я думаю, владыка, мы с ними справимся. Посмотрим, как это лучше сделать, - отметил Президент. - Я просто хочу Вам сказать, что перед нами стоят очень серьезные проблемные вопросы. Мы должны их объективно видеть. И видеть свои недостатки".

Что касается обстановки в мире, Александр Лукашенко подчеркнул, что "везде хотят поджечь, создать хаос". "Потому что не хочется многополярного мира. Хочется управлять миром, как раньше. Американцам. Нам надо пройти этот путь. Но мы прорвемся".

"С божьей помощью!" - добавил один из участников встречи.