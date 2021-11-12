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Заседание Совбеза ООН по ситуации на белорусско-польской границе прошло в Нью-Йорке
Риторика коллективного Запада в отношении ситуации на белорусско-польской границе для нас была предсказуема: В Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН. И ожидаемо, международная организация стала площадкой для продвижения западной геополитической повестки. США, Британия и страны ЕС не признали своей роли в создании миграционного кризиса и обвинили во всем Беларусь. В защиту нашей страны выступила Россия. Зампостпреда Федерации при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал западные страны, обвинив их в перекладывании ответственности и отсутствии прозрачности
Беларусь ведет диалог с представителями ООН. Беларусь абсолютно прозрачна. Для журналистов, для НПО - для кого бы то ни было - не проблема отправиться в места размещения мигрантов. Белорусы распределяют гуманитарную помощь. Нет никаких проблем с доступом на эту территорию любого агентства ООН. А вот в районы, где находятся 12-15 тысяч вооруженных польских военных, доступа для НПО, журналистов и волонтеров нет. Такая же ситуация с Литвой - абсолютная непрозрачность. Я знаю, что это вызывает критику внутри самого Евросоюза, но это семейный бизнес ЕС.
Под информационный шум и надуманные обвинения Европа и США открыто заявили, что хотят ввести новый пакет санкций. А это значит, западные дипломаты поставленную задачу выполнили. Ведь для них миграционный кризис - это очередной инструмент для дальнейшего давления на суверенную страну.
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