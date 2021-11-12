Заседание Совбеза ООН по ситуации на белорусско-польской границе прошло в Нью-Йорке

Беларусь ведет диалог с представителями ООН. Беларусь абсолютно прозрачна. Для журналистов, для НПО - для кого бы то ни было - не проблема отправиться в места размещения мигрантов. Белорусы распределяют гуманитарную помощь. Нет никаких проблем с доступом на эту территорию любого агентства ООН. А вот в районы, где находятся 12-15 тысяч вооруженных польских военных, доступа для НПО, журналистов и волонтеров нет. Такая же ситуация с Литвой - абсолютная непрозрачность. Я знаю, что это вызывает критику внутри самого Евросоюза, но это семейный бизнес ЕС.

Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя России при ООН