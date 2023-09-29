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Заседание Совета министров обороны государств - участников СНГ пройдет 29 сентября
Заседание Совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств пройдет 29 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Беларуси.
Участие в заседании примет и белорусская военная делегация во главе с Министром обороны Виктором Хрениным.
В повестку дня включены около 15 вопросов, уточнили в пресс-службе.
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