Заседание совета старейшин прошло при Президиуме Совета Республики

Проект обновленной Конституции, экономическое развитие страны и подведение итогов года. При Президиуме Совета Республики Национального собрания прошло заседание совета старейшин. Он объединяет людей мудрых, с большим опытом государственной службы. Встреча - в формате диалога. Сегодня есть потребность в том, чтобы обсуждать вопросы с теми, кто не понаслышке знает и понимает ситуацию, которая складывается в стране. Совет старейшин при Президиуме Совета Республики создан в декабре 2020 года в целях использования и учета уже существующего практического опыта членов Совета Республики предыдущих созывов.