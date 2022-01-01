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Заседание совета старейшин прошло при Президиуме Совета Республики

Проект обновленной Конституции, экономическое развитие страны и подведение итогов года. При Президиуме Совета Республики Национального собрания прошло заседание совета старейшин. Он объединяет людей мудрых, с большим опытом государственной службы. Встреча - в формате диалога. Сегодня есть потребность в том, чтобы обсуждать вопросы с теми, кто не понаслышке знает и понимает ситуацию, которая складывается в стране. Совет старейшин при Президиуме Совета Республики создан в декабре 2020 года в целях использования и учета уже существующего практического опыта членов Совета Республики предыдущих созывов.

Основные задачи этого органа - участие в обсуждении и выработке предложений по наиболее актуальным вопросам социально-экономического, законодательного развития страны. Эти решения носят рекомендательный характер.

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