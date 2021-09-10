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Заседание Совмина Союзного государства: Р. Головченко и М. Мишустин сделают заявления для прессы по итогам встречи

В резиденции "Заславль" проходит заседание Совета Министров Союзного государства. На заседании правительства Беларуси и России финализируют работу по 28 союзным программам. Их накануне согласовали президенты. Пакет документов открывает большие возможности для экономик двух стран.

Совместная работа кабминов началась менее часа назад. По итогам встречи Роман Головченко и Михаил Мишустин сделают заявления для прессы.

Подробности - в следующих выпусках новостей.


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