Защита детей от COVID-19: где привиться в Беларуси и какие есть противопоказания

Новый штамм коронавируса не дает расслабиться. "Омикрон" добрался и до Беларуси. Этот вирус начинает вытеснять "дельту". В эпицентре событий зачастую оказываются дети. Их сейчас важно защитить от инфекции. Для этого работают прививочные пункты на базе поликлиник по месту прописки.



Что касается процедуры, родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие. Противопоказания к прививке ничем не отличаются от взрослого: респираторные заболевания, аллергические реакции и непереносимость различных компонентов препарата.

