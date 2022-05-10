Защитить свою землю в случае угрозы - наш долг! Президент Беларуси провел совещание по государственному оборонному заказу

У Президента сегодня состоялся серьезный разговор с военными. Не ради потенциальной атаки, а ради защиты страны и оснащения нашей армии. Развитию ВПК уделяли немалое внимание все последние десятилетия. И самое важное - мы не агрессоры. Ни на кого не нападем. Это не устает повторять Александр Лукашенко. Но мы должны быть готовыми реагировать на возможные угрозы для нашей страны. Проще говоря, нас не должны застать врасплох. А без современного вооружения отстаивать свою безопасность невозможно. Благо, в Беларуси мощный военпром.

Каковы уроки Украины? Такой вопрос Главнокомандующий адресует людям в погонах. И жизнь только подтверждает - курс на мобильность Вооруженных сил, на котором стоял наш Президент, оказался очень верным. Сегодня мы способны действовать стремительно и можем нанести в ответ неприемлемый ущерб противнику.

Эта встреча стала поводом обсудить и в целом, что происходит вокруг. НАТО у наших рубежей не перестает наращивать контингент и проводит маневры. Все подробности разговора с военными у Натальи Бреус.

Государственный оборонный заказ - 2022

Как только в кулуарах появляется столько зеленых мундиров, в воздухе звенящая тишина. Совещание в стиле милитари с учетом событий в Украине и активности альянса на западных рубежах, конечно, напрягает. Но с первых минут становится понятно - ничего из ряда вон выходящего. Если бы не фон, никто бы точно не заволновался. ВПК ведь на президентском контроле постоянно. Не один десяток лет. Но нынешняя обстановка вынуждает взглянуть под новым углом на гособоронзаказ.

Президент: Военная операция России в Украине нас многому научила

В Беларуси извлекли уроки в части развития и оснащения своих войск, исходя из опыта проведения военной операции России в Украине. Глава государства отметил, что недавно соответствующий вопрос уже обсуждался в Министерстве обороны в центре стратегического управления. "Скажу откровенно, что тогда мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии. Опять же абсолютно откровенно, военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила". Александр Лукашенко отметил, что соответствующие вопросы он регулярно обсуждает с министром обороны и поручал, чтобы из опыта этого конфликта были извлечены уроки с точки зрения оснащения и дальнейшего развития белорусских войск. "Я от него требовал постоянно: "Смотри вокруг, наблюдай, делай выводы, уроки, уроки и еще раз уроки!" Как мне было доложено, уроки извлечены. И когда я задал вопрос: "А с позиции сегодняшнего дня подходы изменились?" - Да, изменились. Иначе и быть не могло. Поэтому вот под этим углом мы должны рассмотреть наш государственный оборонный заказ на текущий год".

О том, что нужно извлечь уроки из Украины Александр Лукашенко напомнит не раз. А события там показали, что только войска с современным, эффективным, а главное подходящим для конкретной территории оружием способны выполнять задачи. Да и надежный тыл - многое решает.





Белорусский военпром

Наш военпром силен своими разработками. Автоматизированные средства управления войсками "Агата", оптика "Пеленга" и БелОМО, тягачи МЗКТ - известные бренды на оружейном рынке. А еще "Полонез", "Бук", стрелковое оружие. В советское время были сильны электроникой - компетенции не растеряли. Сегодня как нашли. В общем технологические возможности и научный потенциал позволяют создавать фактически любые образцы военной техники - от передовой электроники до ракетных комплексов.

Лукашенко о вооружении: Все эффективно, что просто и надежно

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что в вопросе вооружения тоже нельзя переборщить с "умнейшими технологиями", ведь все это должно быть функционально и просто в использовании для рядовых бойцов. "И никакая контрактная армия в этом плане нас не спасет. Все эффективно, что просто и надежно. Вот что самое главное", - подчеркнул глава государства. Александр Лукашенко отметил, что в войска поступают новейшие зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", радиолокационные станции "Противник", "Сопка", "Восток", "Роса", комплексы радиоэлектронной борьбы "Гроза". Подобные средства необходимы в том числе для обнаружения низколетящих целей.

Курс на мобильность Вооруженных сил

То есть ставка на технологии неоспорима, это нужно. Но ко всему подходить с умом. К вооружению, в частности, к армии - в целом. Забыть про советский размах, не страдать гигантизмом. Для компактной Беларуси это не нужно, да и по силам ли будет? Именно поэтому и взяли курс на мобильность Вооруженных сил. Прошли 4 этапа переформатирования армии. Последние 10 лет, бывая на предприятиях военпрома, Президент не уставал повторять: маневренность - наше все! Как в воду глядел.

Вопросы обороноспособности на контроле Президента

Курс на мобильность Вооруженных сил, на котором стоял наш Президент, оказался очень верным. Нужны подразделения, которые, не дай бог что, способны действовать стремительно и смогут нанести неприемлемый ущерб противнику.

А. Лукашенко убежден, что ставка на повышение мобильности ВС Беларуси себя оправдала

"Еще раз обращаюсь к урокам и опыту украинского конфликта. Подчеркну особо: если танки, то очень популярны среди военных Т-72. Модернизированные наши танки - хорошее оружие. А что касается легкобронированных автомобилей "Кайман", тоже помните - мы делали крен к тому, что все-таки армия наша должна быть мобильной. Опять урок Украины. Самыми эффективными, в том числе со стороны украинских Вооруженных сил, оказались мобильные группы, которые мгновенно, неожиданно приближались к противнику, который гораздо их превосходит". Но для этого, продолжил Александр Лукашенко, нужны средства передвижения, чтобы ночью или в течение часа-двух, что позволяет развитая дорожная инфраструктура Беларуси, подойти к любому очагу, который зафиксирует разведка, и нанести удар. "То есть очень подвижные должны быть части. И на этом надо сконцентрироваться. Конечно, и С-400 хорошо, и суперсовременные самолеты, и прочее. Но, как видели опять урок, крупные высокотехнологичные силы, будь то США или НАТО, обладают колоссальным потенциалом, чтобы за 1-2 часа уничтожить всякие аэродромы и прочее. И куда вы будете сажать свои самолеты? Более того, живучесть этих самолетов сегодня всего ничего. Поэтому куда ни кинь, везде мобильность, мобильность и еще раз мобильность", - подчеркнул Президент. Он напомнил, что еще около 10 лет назад убедил идти в Беларуси этим путем. "И, как оказалось сегодня, мы правы, мы в этом плане выиграли. Пусть 65-70 тыс. армия. Казалось бы, небольшая. Но и немалая. Она очень мобильная. Внезапность, неожиданность в любой войне играли важную роль. А для этого надо быть мобильными. Так мы и строили, и перестраивали в третий или четвертый раз свои Вооруженные силы, свою армию".

Глава Минобороны: Мы не ошиблись в развитии ВС, сделав основной упор на совершенствование ССО и на мобильность

Самое главное - мы не ошиблись в строительстве и развитии Вооруженных сил, сделав основной упор на развитии сил специальных операций, на мобильности", - подчеркнул он. Сейчас в Минобороны очень детально изучают, анализируют тактику, действия Вооруженных Сил России и Украины. "Видим, какие нам необходимо сделать уточнения в рамках прежде всего подготовки наших вооруженных сил, какие внести изменения в построение оперативного плана обороны и даже каким образцам вооружения надо уделить больше внимания, модернизировать и закупать. По этим трем направлениям и будем сейчас работать. Виктор Хренин, министр обороны Беларуси

Западные рекордные военные бюджеты нам и не снились. Беларусь свой оборонный увеличивать не намерена. В прошлом году в рамках гособоронзаказа закуплено 80 новых бронетранспортеров, 4 беспилотных авиационных комплекса, более 2 тысяч противотанковых управляемых ракет, десятки средств управления войсками и связи, капитально отремонтировано 10 летальных аппаратов.

Еще один урок из конфликта в Украине - это необходимость обеспечения надежной связи. Очень много вопросов было к средствам связи. Но это наша тема. И не дай бог даже в условиях мирного времени, на учениях или неожиданно где-то будут подняты наши части (у нас есть и системы подавления связи), вы потеряете связь между своими подразделениями. Поэтому посмотрите на это. Без связи нет армии. Не надо никакое оружие, ничего не нужно, если нет связи. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Беларусь не жалеет средств на поддержание обороноспособности армии

На поддержание обороноспособности армии не жалеют средств, но каждый вложенный рубль нужно использовать разумно. В этом Президент категоричен. При этом развитие и оснащение белорусской армии должно соответствовать уровню потенциальных угроз. Формируя государственный оборонный заказ, Беларусь должна опираться на отечественного производителя.

Завершены работы по модернизации и постановке на вооружение РСЗО "Ураган", РСЗО "БелГрад", ЗРК "Оса"

Мы завершили работы по модернизации в полном объеме и постановке на вооружение РСЗО "Ураган", РСЗО "БелГрад", а также ЗРК "Оса". Данные средства поражения в полном объеме прошли все испытания в Вооруженных Силах Республики Беларусь. В рамках гособоронзаказа и государственной программы вооружения постепенно будут поставляться в Вооруженные силы. Перед белорусским оборонным комплексом также стоит задача разработать еще более перспективные средства поражения, в том числе с учетом опыта военных конфликтов в мире и регионе. Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси

Вопросы ракетостроения

Госкомвоенпром, выполняя поручения Президента, сегодня концентрируется на ключевом - ракетостроении. На лето запланированы испытания ракет к "Полонезу" и "Буку".

Россия поможет Беларуси в сфере ракетного производства

Как идет разработка перспективных образцов вооружения, прежде всего ракетного? Я премьер-министру ставил соответствующую задачу после последней встречи на Дальнем Востоке с президентом России. Мы договорились однозначно: Путин, Рогозин, Лукашенко, кто там еще были - люди, которые занимаются ракетным производством в России, чтобы они посмотрели на наши разработки. Мы ведь создаем новую ракету. Ракету очень эффективную образца "Искандер"примерно. И полная была поддержка. При мне президент поставил задачу Дмитрию Рогозину немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед, чтобы мы могли задействовать опыт разработчиков, ракетчиков Российской Федерации, которые делали "Искандер". Это молодые ребята. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь





А. Лукашенко: Армия Беларуси способна нанести противнику неприемлемый ущерб

И свои разработки, и сотрудничество в оборонной сфере с Россией позволяет чувствовать себя уверенно. Белорусская армия боеспособна, вооружена и сможет, если что, дать отпор.

"А что на западном фронте?" - спросит Президент, раз уж все в сборе. Фронт - это, конечно, фигура речи. Но лязгать натовские гусеницы не перестают.

Международные учения НАТО в Польше

С 1 мая с участием солдат альянса и стран-партнеров стартовали учения в Польше. Только в маневрах "Защитник Европы" предполагается задействовать до 20 тысяч человек и большое количество техники.

Президент: Нас никто не должен застать врасплох

Именно сейчас и проверяют готовность национальных Вооруженных сил. С 4 мая началась внезапная проверка сил реагирования. Нас не должны застать врасплох. Западные журналисты тут же возбудились, начали нагнетать и гнуть свою линию - мол, не значит ли это, что Беларусь готова подключиться к российской военной спецоперации? Президент четко дал понять - война для нас неприемлема. Проверка - лишь адекватный ответ на натовские телодвижения.

Генштаб: В ВС Беларуси выработан комплекс мероприятий, направленных на противодействие возможным угрозам

США и их союзники продолжают наращивать военное присутствие у государственных границ Республики Беларусь. Созданная группировка за последние 6 месяцев выросла более чем в 2 раза как в количественном, так и в качественном отношении. Исходя из этого, в Вооруженных Силах Республики Беларусь выработан комплекс мероприятий, направленных на противодействие возможным угрозам. В рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования на западное, северо-западное операционное направление выдвинуты батальонные тактические группы. Для их усиления выдвигаются подразделения противовоздушной обороны ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование. На южном операционном направлении созданная Вооруженными силами Украины группировка общей численностью до 20 тыс. человек также требует от нас реакции и сил специальных операций, которые развернуты на трех тактических направлениях, обеспечивают безопасность Республики Беларусь на южном направлении. Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси