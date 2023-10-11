Защитить животных от людей, как и людей от животных, призван новый законопроект

В парламенте приняли в первом чтении законопроект "Об ответственном обращении с животными". Документ предлагает ввести обязательное чипирование кошек и собак и регистрацию питомцев. На учете в местных органах власти должны быть и дикие животные, которые проживают в неволе. Репортаж Владислава Бондаря о том, как важно быть в ответе за тех, кого приручили.

Выброшен и найден: новая жизнь питомца

Сейчас Добби покорно выполняет команды. А за кадром долго лаял на чужаков в своем доме, убегал и прятался за спиной хозяйки.

Большой и грозный только с виду. Но внутри будто тот же напуганный малыш, каким к себе домой 2 года назад забрала из приюта дочка Натальи Пенкальской. Щенок был выброшен не просто на улицу - в мусорный бак в завязанном мешке. Так его нашли волонтеры в Новогрудке. В новом столичном доме стал вторым питомцем после Маси. Здесь фраза "жить как кошка с собакой" все же про дружбу, ведь животные росли вместе. И вымахал Добби до неожиданных размеров.

Кто выбросил Добби на помойку? Жестоких владельцев не найти. А значит и не наказать. Появилась пару дней назад в семье Пенкальских и вторая собака. Пока безымянная. Забрали к себе, когда над бездомной во дворе издевались дети. Защитить животных от людей, также как и людей от животных, призван новый законопроект.

Новый законопроект, который поступил в Палату представителей, он как раз об этом, потому что сегодня, как показывает статистика, например, количество совершенных уголовных преступлений, количество совершенных правонарушений, касающихся жестокого обращения с животными, за последние три года растет. Назрела и в обществе такая тема, конечно, необходимо упорядочить правовую базу, потому что единой правовой базы по этой теме как раз и не было.Те новации, которые предполагает этот проект закона, это, во-первых, чипирование. Я считаю, что это тема, которая однозначно поможет решить разные вопросы. Жанна Чернявская, зампредседателя Постоянной комиссии палаты представителей национального собрания Беларуси

Чипировать в обязательном порядке новый закон предлагает всех кошек и собак. Сделать это хозяевам нужно будет через две недели после приобретения питомца.

По размеру сам чип меньше рисового зернышка. Он в ветеринарных клиниках идет в стерильных упаковках сразу в шприце. И сама процедура - простой укол. В результате животное получает уникальный номер из 15 чисел. Второго такого не встретите в мире. Считайте, электронный паспорт животного.





По номеру в базу вводят данные хозяина: потерялся - можно найти, напал на человека - узнать, кто понесет ответственность. И противопоказаний для вживления чипа почти нет.

В период острых инфекционных заболеваний чипирование животного не проводится. Все остальные случаи - независимо возраст, размер животного - не являются противопоказанием для чипирования. Виктор Алейников, главный ветеринарный врач ветеринарной станции Московского района г. Минска

По новому законопроекту вживлять чипы щенкам и котятам нужно будет в 4-месячном возрасте. Стоит такая процедура в районе 40 рублей. Работать микроустройство будет 25 лет. Пока же чипы обязательны лишь для выезда за границу.

Мы занимаемся профессиональным разведением собак. И для того чтобы получить экспортную родословную, чтобы собака могла быть участницей международных выставок, то нужно обязательно в родословной номер чипа. Это требование международных организаций. Мария Важник, заводчица

Среди новаций в законе - все кошки и собаки должны быть зарегистрированы. Этим займутся рай- и горисполкомы вместе с районными администрациями городов. Местным властям необходимо будет сообщать о переезде питомца или гибели. Эти же правила для диких животных, проживающих в неволе. А вот сколько питомцев можно содержать в одной квартире, нынешние ограничения планируют снять.

Предлагаем новый механизм, который будет регулировать эту сферу. И не будет допускать недобросовестного содержания животных в домашних условиях. Т.е. мы обязуем владельцев предоставить такие условия содержания, как необходимое пространство, воздух, свет, необходимое количество в движении. Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси