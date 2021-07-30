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Защитник мирового уровня и тренер-победитель - вспоминаем Ю. Курненина
Время, когда минский стадион "Динамо" стал собирать трибуны, а команда из белорусской столицы была известна на весь Союз. Одной из главных звезд того периода был Юрий Курненин, фланговый атакующий защитник. После отличной игровой карьеры он много сделал для белорусского футбола:вывел, например, молодежную сборную страны в финал чемпионата Европы. Но неудачу на нем переживал так сильно, что сердце не выдержало. Памяти Юрия Курненина. Рассказывает Андрей Козлов (видео).
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