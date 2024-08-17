Защитники воздушных границ - ВВС Беларуси 18 августа отпразднуют день образования

Завтра свой профессиональный праздник отмечают все, кто несет службу в рядах Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. История нашей авиации писалась не одним поколением людей, которые своим напряженным трудом внесли весомый вклад в обеспечение безопасности страны. В преддверии праздника корреспондент АТН Виктория Шаркова встретилась с теми, кто делом жизни считает защиту мирного неба.

Птицы высокого полета

Высококвалифицированные штурманы, инженеры и техники, специалисты связи и авиационного тыла - это гордость белорусской военной авиации. Случайных людей здесь нет. Ведь свою жизнь с этой сферой связывают только самые смелые, терпеливые и надежные люди.

А что касается штурвала, за него садятся лучшие из лучших.

В распоряжении ВВС сверхзвуковые истребители, боевые и транспортные вертолеты семейства Ми, транспортные самолеты. И именно они, летчики старших поколений, с самого начала подняли планку на должную высоту. Они освоили технику, которая никогда не считалась простой: от поршневых до реактивных самолетов. У потомственного летчика Георгия Кудрявцева общий стаж на династию семьи - 100 лет. Но бывших "крылатых бойцов", что называется, не бывает. И если придется, готов и сегодня без промедления взмыть в небо.

Я вырос на аэродроме Ейского авиаучилища. Пошел по стопам деда, отца и старшего брата. Жизнь без авиации я не представляю. И если бы пришлось прожить по новой, я бы ничего не поменял. Георгий Кудрявцев, зампредседателя - начальник авиационной группы ДОСААФ

Первым делом - самолеты

Пилот не только романтичен, но и стрессоустойчив, делится с нами молодой летчик Иван (лицо и фамилию не обозначаем из соображений безопасности, такие времена). 260 часов налета для начала карьеры - цифра солидная. Но впереди еще годы учебы и практики.

Летчик учится всю жизнь. Постоянно мотивируется, хочется осваивать полеты, новые маневры, новые виды пилотажа, т.е. летчик учится всю жизнь. Иван, летчик-оператор вертолета Ми-35М

На страже неба и безопасности

Военная авиация вписала немало ярких имен в летопись Беларуси. Владимир Карват, Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко. Именами героев названы улицы, школы, отряды по всей стране. На авиафакультете Военной академии гордятся лучшими и готовят новое поколение победителей.

На авиационный факультет приходят высокомотивированные ребята, которые влюблены в авиацию с детства. Основные дисциплины - общеинженерные, общеобразовательные. На старших курсах начинается больше практики. С 1-го курса наши курсанты-летчики начинают осуществлять полеты в аэроклубах ДОСААФ. Александр Белегов, замначальника авиационного факультета Военной академии Беларуси

Очередная временная дистанция обещает быть еще более интенсивной. Таков стиль отечественных ВВС. Ведь только так можно опережать вызовы.

Наши экипажи круглосуточно несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, занимаются охраной Государственной границы в воздушном пространстве. Только за этот год зафиксировано около 800 полетов легкомоторной авиации и вертолетов Республики Польша и стран Балтии. Наши экипажи более 450 раз поднимались в небо по маршрутам патрулирования и в особых случаях боевого дежурства. Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси