Заслуженного артиста Беларуси Илью Кургана проводили по театральной традиции аплодисментами

Беларусь сегодня простилась с заслуженным артистом, диктором Ильей Курганом. Он ушел из жизни в среду на 94-ом году. Прощание и панихида прошли на главной сцене Купаловского театра. Проводить в последний путь легендарный золотой голос Белорусского радио пришли родные, поклонники, ученики, актеры, режиссеры и, конечно, коллеги из Белтелерадиокомпании.



После гражданской панихиды в последний путь заслуженного артиста Беларуси Илью Кургана проводили по сложившейся театральной традиции аплодисментами.