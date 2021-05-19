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Заслуженному ансамблю "Бяседа" 30 лет

Ансамбль, в исполнении которого "Чарка на пасашок" и "Хлеб ды соль" стали фактически народными, празднует юбилей. Заслуженной "Бяседзе" - 30! Покорившие в 90-х публику фольклорными мотивами, они объездили не только каждый райцентр Беларуси, но и более десятка стран. Песни о "Роднай хаце" и "За маладых" слышали в Австрии, Швеции и Корее. Колоритную "спадчыну" сохраняют в новых сочинениях народного артиста страны Леонида Захлевного. Он бессменный руководитель ансамбля Белтелерадиокомпании. Кроме гастролей, сохраняют фольклор через пополнение фонда Белорусского радио.

Коллектив продолжает писать новые песни к белорусским праздникам. Сегодня же на сцене Дворца культуры Минского тракторного завода "Бяседа" встретит свой юбилей. Ожидается традиционный аншлаг.


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