Заслуженный артист Беларуси Александр Кашперов: Не хочу Майдана, я не хочу, чтобы лилась кровь

Александр Кашперов, заслуженный артист Беларуси,высказал свое мнение о происходящем в стране.



"Я живу в этой стране и хочу в ней жить. Мне предлагали переехать и в Москву, в Ленинград, приглашали в театры, когда я был помоложе, конечно. Сейчас тоже есть предложения, говорят, будешь в шоколаде, приезжай, будешь сниматься в шоколаде. Нет, понимаете, я абориген. Я не минчанин, я минчук, я здесь родился и вырос.



Ни в коем случае не хочу майдана, я не хочу, чтобы лилась кровь как с одной стороны, так и со второй. Я пойду на выборы. Я редко хожу, но пойду сейчас и сделаю свой выбор.



Политика, я считаю, не для актеров. Если ты актер, то будь актером, политиком – иди в политику.



Поэтому я только присматриваюсь, нигде не хожу, не выступаю. Сижу и слушаю, делаю для себя выводы. К оружию я призывать не буду, сам оружие брать не буду. Зачем? Надо все мирно решать".



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