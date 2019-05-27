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Застройщик Dana Holdings внедрил совершенно новый подход к финансированию приобретения жилья

Квартира в собственность по цене ежемесячной аренды. Это стало реальностью благодаря беспрецедентной акции по продаже квартир в комплексе "Минск Мир". Застройщик DanaHoldings внедрил совершенно новый подход к финансированию приобретения жилья. Квартиры в домах комплекса продаются впервые на белорусском рынке недвижимости в длительную рассрочку, напрямую от застройщика без процентов, сроком до 10 лет. В связи с большим ажиотажем акцию решено продлить до конца июня.

Надежда Сербиненко расскажет подробнее. "Минск Мир", многофункциональный комплекс от DanaHoldings, который строится по принципу "город в городе", обрел популярность не только из-за воплощенных там смелых архитектурных решений, но и благодаря беспрецедентной системе оплаты за жилье. Впервые на рынке недвижимости в Беларуси рассрочка на квартиры предоставляется самим застройщиком - компанией Dana Holdings - сроком до 10 лет без процентов и переплат. Первоначальный взнос составляет всего от 30 % от стоимости квартиры. Новые условия рассрочки были объявлены в апреле, но из-за большого ажиотажа срок акции застройщик продлил до конца июня.


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Компания к каждому клиенту подходит индивидуально

В целом компания к каждому клиенту подходит индивидуально, что позволяет максимально адаптировать условия рассрочки под финансовые возможности клиента. Это и уменьшение первоначального взноса, и скидки для многодетных семей, и возможность досрочного погашения. В целом на наших глазах меняется структура финансирования жилищного строительства в стране. Если ипотека на белорусском рынке пока только в перспективе, то беспроцентная рассрочка (без посредника в лице банка) уже рабочий механизм.

Деловым сердцем проекта "Минск Мир" станет Международный финансовый центр MinskWorld

С аналогичным центром Дубая уже заключено правительственное соглашение о сотрудничестве, а еще раньше контракт с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов подписала и DanaHoldings. Еще одно нововведение застройщика DanaHoldings - сдача квартир в комплексе "Минск Мир" не только с полной отделкой, но и с мебелью. Так, как это принято во многих странах Европы и США. И меблировка от дизайнеров - это не только комфорт для новоселов, но и новые заказы для всей мебельной отрасли страны. Чтобы предоставить возможность всем желающим как можно быстрее вселиться в свои квартиры, в DanaHoldings принято решение ускорить темпы возведения комплекса "Минск Мир", чтобы мечты белорусов о собственном жилье поскорее сбывались.

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