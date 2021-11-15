Застрявшие на границе беженцы вызывают сострадание и сочувствие у белорусов

Застрявшие на границе беженцы, безусловно, вызывают сострадание и сочувствие у простых белорусов. Люди стараются помочь всем необходимым и высказывают свое мнение по поводу сложившейся обстановки.

- Это политика двойных стандартов.



- Каждый уважающий себя человек поможет этим людям, по-другому никак



- Обычно ЕС показывают свою демократию, в данной ситуации ее не видно.



- То, как они относятся, думаю, дети это видят, им потом это аукнется.



- Мне кажется, что это какая-то политическая игра, от которой страдают простые люди. Хотелось бы как-то, чтобы они не страдали, чтобы им помогли. Если есть у нас какая-то возможность им помочь, я бы помогла.