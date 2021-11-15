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Застрявшие на границе беженцы вызывают сострадание и сочувствие у белорусов
Застрявшие на границе беженцы, безусловно, вызывают сострадание и сочувствие у простых белорусов. Люди стараются помочь всем необходимым и высказывают свое мнение по поводу сложившейся обстановки.
- Это политика двойных стандартов.
- Каждый уважающий себя человек поможет этим людям, по-другому никак
- Обычно ЕС показывают свою демократию, в данной ситуации ее не видно.
- То, как они относятся, думаю, дети это видят, им потом это аукнется.
- Мне кажется, что это какая-то политическая игра, от которой страдают простые люди. Хотелось бы как-то, чтобы они не страдали, чтобы им помогли. Если есть у нас какая-то возможность им помочь, я бы помогла.
- Если бы я близко жила, я бы тоже привезла и банки огурцов, и закатки, и картошку, и все на свете. Нельзя без слез смотреть на этих детей. Ладно бы, были там мужчины, я понимаю, они воины, но когда женщины беременные - это ни в какие рамки. Я не знаю, куда наше ООН смотрит, это просто жестоко.
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