Затопленные улицы и машины, поваленные деревья и 10-балльные пробки - последствия непогоды в Минске 18 июля

Уже почти неделю непогода в Беларуси остается в топе новостей. Не дает поводов она расслабиться и сегодня ни спецслужбам, ни простым белорусам.

18 июля еще с утра в Минске погода радовала небольшой свежестью, а буквально на глазах столичные районы один за другим накрыло стеной дождя. Как следствие - затопленные улицы, поваленные деревья, поврежденное имущество. Не обошлось без подтоплений личного автотранспорта. 10-балльные пробки практически полностью остановили движение в центре Минска. Сегодня по стране вновь оранжевый уровень опасности.

У природы нет плохой погоды. Помните? Но то, что касается сегодняшней погоды в Минске, оценивать ее хорошая она или плохая сложно, но что доставила неудобств - это факт.

И если для пешеходов это промокшая одежда или обувь, которую легко высушить, то автомобилисты те самые "последствия" будут устранять еще долго. Это про те машины, которые сегодня были затоплены в столице.







Буквально в считанные минуты улицы в столице превратились в реки. Улица Макаенка и кадры, которые сняты с разницей меньше двух часов. Соответственно, все, что оказалось ниже уровня воды, ушло под нее. В Минске больше 30 подтоплений. Выше остальных уровень воды поднялся в самом центре, где спасения искали "плывущие" легковушки.



Водитель эвакуатора отмечает, что сегодня спрос на его услуги был колоссальный. Очень много машин плавали. В районе Немиги машины затопило практически по крышу.