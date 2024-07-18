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Затопленные улицы и машины, поваленные деревья и 10-балльные пробки - последствия непогоды в Минске 18 июля
Уже почти неделю непогода в Беларуси остается в топе новостей. Не дает поводов она расслабиться и сегодня ни спецслужбам, ни простым белорусам.
18 июля еще с утра в Минске погода радовала небольшой свежестью, а буквально на глазах столичные районы один за другим накрыло стеной дождя. Как следствие - затопленные улицы, поваленные деревья, поврежденное имущество. Не обошлось без подтоплений личного автотранспорта. 10-балльные пробки практически полностью остановили движение в центре Минска. Сегодня по стране вновь оранжевый уровень опасности.
У природы нет плохой погоды. Помните? Но то, что касается сегодняшней погоды в Минске, оценивать ее хорошая она или плохая сложно, но что доставила неудобств - это факт.
И если для пешеходов это промокшая одежда или обувь, которую легко высушить, то автомобилисты те самые "последствия" будут устранять еще долго. Это про те машины, которые сегодня были затоплены в столице.
Буквально в считанные минуты улицы в столице превратились в реки. Улица Макаенка и кадры, которые сняты с разницей меньше двух часов. Соответственно, все, что оказалось ниже уровня воды, ушло под нее. В Минске больше 30 подтоплений. Выше остальных уровень воды поднялся в самом центре, где спасения искали "плывущие" легковушки.
Водитель эвакуатора отмечает, что сегодня спрос на его услуги был колоссальный. Очень много машин плавали. В районе Немиги машины затопило практически по крышу.
Улица Веры Хоружей. Этому водителю повезло меньше. Высушить не получится, но в таких случаях благо, что все живы.
Чего только сегодня не отрывало и не теряли водители на дорогах - все, что шатко держалось, смывало водным потоком. Номер, который нашел водитель БМВ, обещал отвезти в ГАИ Партизанского района. Мужчина не первый раз попадает в такую ситуацию. Говорит, когда вода начала подниматься, то вышел и толкал машину собственноручно, иначе такие последствия влетают в копеечку.
Временно из-за непогоды закрывалась станция метро "Парк Челюскинцев". По сообщениям очевидцев, туда хлынула вода. Также закрывали и один из входов в метро на станции "Восток" для устранения последствий. Впрочем, метро - это единственный транспорт, который сегодня гарантированно двигался по расписанию. Пробки в 10 баллов в самом центре остановили движение для всего общественного.