Затопленные улицы, машины по крышу в воде. Ураган в Минске

Вот такие последствия в Минске оставил ураган, который длился менее часа. За такой короткий отрезок времени выпала четверть нормы осадков в месяц. Потоп похозяйничал почти во всех районах столицы. Так, на улице Революционной образовался настоящий водоворот, и машины оказались по крышу в воде. Сейчас этими случаями занимаются страховые компании. А около Цнянского водохранилища в Зеленом Лугу выпал град, ураганный ветер повалил с десяток деревьев.



В Минской области также не обошлось без серьезных повреждений. Например, в Молодечно столб электропередачи не выдержал сильного ветра - конструкция упала на припаркованный рядом автомобиль. Спасатели вместе с энергетиками оперативно ликвидировали последствия стихии. Вечером и ночью работники МЧС и коммунальных служб области откачивали воду, убирали поваленные деревья, проводили демонтаж аварийных конструкций. Сейчас восстановительные работы продолжаются.



