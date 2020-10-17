Затухает активность женских субботних маршей в Беларуси

Как бы анонимные телеграм-каналы ни пытались заверить публику, что строем прошли сотни женщин, как бы ни делали фотографии с удобных ракурсов - на променад вышло не более 60 человек. Холодно, подустали, да и не всем ясно, куда идут и зачем, собственно, вышли с букетом в руках. Бесцельные брожения выходного дня уже порядком надоели и минчанам. Об этом они высказывали в глаза тем, кто с протестом вышел сегодня на улицы столицы.