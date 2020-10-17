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Затухает активность женских субботних маршей в Беларуси
Как бы анонимные телеграм-каналы ни пытались заверить публику, что строем прошли сотни женщин, как бы ни делали фотографии с удобных ракурсов - на променад вышло не более 60 человек. Холодно, подустали, да и не всем ясно, куда идут и зачем, собственно, вышли с букетом в руках. Бесцельные брожения выходного дня уже порядком надоели и минчанам. Об этом они высказывали в глаза тем, кто с протестом вышел сегодня на улицы столицы.
Анонимные телеграм-каналы также оповестили еще об одной акции протеста - студенческой. Однако и она оказалась немногочисленной. По подсчетам, протест собрал около 40 человек.
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