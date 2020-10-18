Затухающую уличную активность будут пытаться компенсировать провокациями и возрастающим уровнем радикализации

Еще несколько недель назад ядром информационной атаки на власть был эмоциональный тезис о якобы зверствах силовиков. Анонимные сочинения на тему "Как я провел сутки на Окрестина", фейковые истории людей из толпы с несанкционированных акций буквально забивали новостную ленту, вытесняя любую другую информацию. Тут стоит поблагодарить десятки оппозиционных ресурсов. Но вот начались разгоны протестующих в Европе, продолжились в США, на фоне которых белорусские события оказались вдруг достаточно блеклыми. А оголившийся радикализм самих протестующих (перекрытие дорог, призывы к рельсовой войне, горящие покрышки и машины несогласных) заставил мировую общественность стыдливо отворачивать глаза.

Зато самих белорусов экстремизм со стороны особо буйных революционеров заставил не просто задуматься о природе и возможных последствиях этого праздника беспредела, но и кого-то подтолкнул к самостоятельным действиям против рукотворного хаоса.









Задержать человека, блокировавшего дорогу на пересечении МКАД и проспекта Независимости, милиционерам помог водитель

Задержанным оказался частый участник несанкционированных акций. Анархист по убеждениям, но после задержания он напоминал скорее аквариумную рыбку.Исчезла вся смелость и у задержанного за оскорбления сотрудников милиции в интернете. Привлекавшийся ранее 25 раз к административной ответственности 30-летний слесарь из Вилейки оставлял нецензурные оскорбления.

Не только жечь покрышки, но бить машины, водители которых не собираются по прихоти радикалов стоять в пробке, - это лицо нынешних уличных акций в столице

На перекрестке в Серебрянке протестующие разожгли костры. Сами демонстранты сегодня основной источник насилия на улицах Минска. В потасовку с водителями вылилась провокация с перекрытием дороги в Серебрянке. А вот один из задержанных погромщиков микроавтобуса. Разрушай и стало быть после этого властвуй. "Антигерой", "Вырубать из полена людей" - вот такие татуированные борцы за свободу выходят ночью на улицу. Что тут может быть мирного? Как будто на войну собрались.Задержанным за вандализм (они расписывали дома и заборы) грозит уголовное наказание. Один из задержанных в свои 27 уже судим за хулиганство, уклонение от отбывания наказания и разбой.

Неудивительно, что когда такие люди выходят на улицы, происходит насилие в отношении правоохранителей