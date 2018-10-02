Затяжной капитальный ремонт обернулся настоящей проблемой для жителей дома в поселке Лесном

Есть ли жизнь во время ремонта - таким вопросом задались жильцы общежития в Минском районе. Капитальный ремонт в их доме стартовал еще в июле. А вот сроки его завершения кажутся весьма неоднозначными. Более двух месяцев жители дома №4 в поселке Лесном вынуждены буквально выживать без кухни, отопления, а теперь еще проблемы с водой и электричеством. Плиты отключили летом, проводку к ним сняли. Спасают лишь микроволновки и мультиварки, но электросети не выдерживают такой нагрузки. С подробностями - Карина Пашкова.

Виктория воспитывает троих детей, самому младшему всего 2 месяца, старшему - пять лет. Готовить для детей в таких условиях непросто. Кухню пришлось переместить в комнату. Но и там кулинарный процесс возможен лишь в мультиварках и микроволновках. А если добавить к этим приборам еще и обогреватели, возникает новая проблема - не выдерживают электросети.

Про отопление на кухне и в подъезде речи не идет. Ведь даже батарей пока нет. Их сняли летом, а новые до сих пор не поставили. Плюс отсутствие дверей - ни в подъезде, ни в тамбурах их просто нет. Как результат - нежеланные посетители и постоянная вентиляция. Первыми жертвами холода становятся дети.

Ситуация в этом доме сложилась весьма неоднозначная. У жильцов третьего подъезда пока еще есть холодная и горячая вода в комнатах, на кухне осталась только холодная. А вот жителям первого подъезда для того, чтобы приготовить покушать или помыться, приходится собираться на площадке - кран один на восемь квартир.

Капитальный ремонт начался в этом доме еще в июле. По словам жильцов, им обещали завершить все работы в течение трех месяцев. Это были, судя по всему, обещания на словах. Ведь, согласно паспорту объекта, есть начало работ, но нет даты их окончания. И вот срок обещанного почти истек, изменения, конечно, очевидны. Но пока неутешительные. Почему сроки затягиваются, мы спросили у представителя организации-заказчика.

Сами жильцы говорят: ведь не всегда капитальный ремонт проходит с отселением, да и не всегда власти могут предоставить тот самый маневренный жилфонд. К тому же, многие работают, и посодействовать рабочим на объекте в части предоставления доступа в комнату получается не у каждого. Отметим, что к этому моменту, когда на календаре 2 октября, местные власти уже в курсе сложившейся ситуации и заверяют: проблемы будут решены.