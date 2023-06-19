Затяжную засуху в стране сегодня прервали ливни

Ливни прошли во многих районах. Большая вода добралась и в столицу, где подтопила некоторые улицы. Движение было парализовано, для устранения последствий подключали технику МЧС. Мониторинги продолжаются. Так с чего такое резкое изменение погоды? И как она поделила страну на разные части? Разбирался Владислав Бондарь.

Каждый день в надежде - может хоть сегодня пойдет дождь. При нынешней белорусской засухе ситуация знакомая для многих деревень. А теперь представьте, что при такой погоде никакой воды. Так жители деревни Медухово под Логойском живут уже 2 месяца. Вот и терпения не осталось ни капли.

Ведра, бочки и канистры под рукой здесь в каждом доме. Проверяют аквазапасы, будто живут в пустыне, а не в деревне недалеко от райцентра. Галина Масловская приезжает из Логойска к отцу, инвалиду первой группы, с водными гостинцами. Воду привозят бочками.





И это притом, что цивилизация в деревню дошла давно. В домах и ванны с туалетами, и стиральные машины. Только без воды ничего не работает. Нина Шелкович потеряла сон: по ночам караулит воду, хоть какой-то напор есть.

Всегда ночью поднимемся, если мы тут откроем, уже в следующем доме нет нисколько. У нас хоть немножко идет вода. А там уже все, не идет. Если перед нами кто-то откроет, у нас не идет. Нина Шелкович, жительница деревни Медухово

Так куда утекает вода в обход деревне? Сами местные объясняют, что вокруг повырастали кооперативы, запасов из их скважины на всех теперь не хватает.

Хоть каким-то водным днем тут называют понедельник. Видимо, спрос с отъездом дачников после выходных падает. А вот что продолжает расти - показания счетчиков.

Крутится счетчик, а воды как таковой нет. Она-то накручивается, а на летний период сказали, что эта вода будет гораздо дороже. А мы ее не имели. Валентина Петровская, жительница деревни Медухово

Погодные перепады: подтопления из-за ливней

Вдобавок и дожди обходили деревню стороной. А вот по стране с погодой - двойные стандарты. Где-то продолжает сушить, где-то - заливать и даже бить градом, как накануне в Барановичах. А сегодня во многих районах - ливни. Весь градиент погодных перепадов испытала столица. После утреннего пекла затяжную засуху в месяц прервал дождь. Причем такой, что знатно подтопило. Микрорайон Уручье начал плавать, из-за рек Минтранс приостановил движение общественного транспорта. Канализации не всегда справлялись с большой водой. Помогали техникой сотрудники МЧС. Спасатели с сотрудниками ГАИ продолжают мониторить обстановку и готовы прийти на помощь. И даже таким для минчан дождь был долгожданным.

Пожароопасная обстановка

Обновленная карта посещения лесов тоже зависит от погоды. Тут страна разрезана на три части. Где на западе никаких ограничений, на юго-востоке частично, с полным запретом на севере и в центре. В зоне риска - Минская, Могилевская и Витебская области.

Какие последствия может вызвать нарушение правил, видно на участке леса под Боровлянами. Здесь от огня пострадало меньше гектара леса, но только потому, что патрули лесхоза вовремя заметили дым и все потушили.





Большое всегда видится на расстоянии, поэтому на вооружении и система слежения "Лесной страж". Видеокамеры реагируют на задымление. Иногда, правда, путают с пылью, особенно с приходом засухи. Но это тот случай, когда уж лучше ложная тревога, чем большие проблемы. Лесные пожары мониторят даже из космоса.

Информация поступает в режиме близком к реальному, буквально 5-10 минут после съемки космическим аппаратом мы уже обладаем информацией, в каком районе возник пожар. К примеру, в Гомельской области - лесной пожар, здесь зафиксированы две температурные аномалии. Эта информация пришла в Республиканский центр управления. Также она была переадресована в Гомельское областное управление и непосредственно в районный отдел, где был зафиксирован температурный всплеск. Алексей Андреенко, замначальника Республиканского центра управления и регулирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси

А откуда погодные всплески? И каких еще аномалий ждать дальше? Рассказывают синоптики.

В западных и центральных районах Беларуси погоду определял атмосферный фронт, в связи с которым погода носила неустойчивый характер. В дневные часы происходило развитие конвективных ячеек. С конвективными ячейками и связаны ливневые осадки, грозы, выпадение града. На остальной территории погоду определяла область повышенного атмосферного давления, поэтому там сохранялся засушливый характер и высокие температуры. Евгения Кечик, инженер-синоптик Республиканского центра по гидрометеорологии

Уже ночью и завтра дожди пройдут во многих районах страны. Хотели ведь остудиться после засухи, и где-то там услышали.